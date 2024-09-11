Почти всегда мокро: названы самые дождевые города Европы
При планировании поездки все, как правило, надеются на солнечную и спокойную погоду. Однако в некоторых городах вы почти гарантированно столкнетесь с осадками, особенно вне летнего сезона.
Если вы не ценитель атмосферных дождевых приключений, плохая погода может повлиять на ваши планы. Поэтому Holidu провел исследование и определил наиболее влажные места континента.
Было проанализировано среднее количество дождевых дней в месяц и объем осадков в городах Европы. По результатам было обнаружено, что самые влажные города континента обладают осадками в среднем 13 дней в месяц.
Берген, Норвегия
Самым дождливым местом стал северный регион Европы – норвежский город Берген. Здесь в среднем фиксируется 13 дождливых дней ежемесячно, а количество осадков в день составляет 9 мм. Однако норвежцы часто повторяют поговорку: "Нет плохой погоды, есть только плохая одежда", поэтому зонтик и водонепроницаемый плащ – обязательные спутники туристов.
Сандерленд, Англия
Северо-восточный город Сандерленд – самый влажный в Великобритании и имеет в среднем 11 дождливых дней в месяц. Несмотря на непогоду, это место привлекает туристов своими живописными пляжами, на которых не так много людей из-за осадков. Особенно дождливы зимние месяцы, когда количество влажных дней растет до 15.
Глазго, Шотландия
Шотландский город Глазго – еще один город, где туристы должны быть всегда готовы к дождю. В среднем здесь бывает 11 дней с осадками в месяц. Как и в случае с другими северными городами, зимние месяцы здесь особенно влажные.
10 самых дождевых городов Европы
- Берген, Норвегия;
- Сандерленд, Великобритания;
- Глазго, Шотландия;
- Брашов, Румыния;
- Аугсбург, Германия;
- Милан, Италия;
- Белфаст, Великобритания;
- Свонси, Великобритания;
- Лион, Франция;
- Виго, Испания
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