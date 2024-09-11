Почти всегда мокро: названы самые дождевые города Европы

При планировании поездки все, как правило, надеются на солнечную и спокойную погоду. Однако в некоторых городах вы почти гарантированно столкнетесь с осадками, особенно вне летнего сезона.

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Если вы не ценитель атмосферных дождевых приключений, плохая погода может повлиять на ваши планы. Поэтому Holidu провел исследование и определил наиболее влажные места континента.

Было проанализировано среднее количество дождевых дней в месяц и объем осадков в городах Европы. По результатам было обнаружено, что самые влажные города континента обладают осадками в среднем 13 дней в месяц.

Берген, Норвегия

Самым дождливым местом стал северный регион Европы – норвежский город Берген. Здесь в среднем фиксируется 13 дождливых дней ежемесячно, а количество осадков в день составляет 9 мм. Однако норвежцы часто повторяют поговорку: "Нет плохой погоды, есть только плохая одежда", поэтому зонтик и водонепроницаемый плащ – обязательные спутники туристов.

Сандерленд, Англия

Северо-восточный город Сандерленд – самый влажный в Великобритании и имеет в среднем 11 дождливых дней в месяц. Несмотря на непогоду, это место привлекает туристов своими живописными пляжами, на которых не так много людей из-за осадков. Особенно дождливы зимние месяцы, когда количество влажных дней растет до 15.

Глазго, Шотландия

Шотландский город Глазго – еще один город, где туристы должны быть всегда готовы к дождю. В среднем здесь бывает 11 дней с осадками в месяц. Как и в случае с другими северными городами, зимние месяцы здесь особенно влажные.

10 самых дождевых городов Европы

Берген, Норвегия; Сандерленд, Великобритания; Глазго, Шотландия; Брашов, Румыния; Аугсбург, Германия; Милан, Италия; Белфаст, Великобритания; Свонси, Великобритания; Лион, Франция; Виго, Испания

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