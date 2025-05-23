Поддержите своих близких: гороскоп для каждого знака зодиака на 23 мая

Пятница, 23 мая, будет благоприятной для налаживания отношений с близкими людьми. Этот день принесет спокойствие и взаимопонимание.

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Раки почувствуют вдохновение, а Весы получат добрые советы, пишет Horoskopy.gazeta. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Будьте последовательными в своих целях и не дайте себя обмануть. Увлечение новыми задачами принесет вам радость, но не перегружайте себя.

Телец

Вас ожидает хороший день. Вам удастся реализовать свои планы. Придумайте, как провести вечер со второй половинкой – ей понравится ваша идея.

Близнецы

Подумайте о близких вам людях, которые желают вам счастья. Проводите с ними время и поддержите их добрыми словами. Не будьте равнодушными к несправедливости и защищайте слабых.

Рак

Может возникнуть неожиданная ситуация, которая принесет вам вдохновение действовать. Обстоятельства не изменят вашего позитивного подхода.

Лев

Не перенапрягайтесь на работе. Во второй половине дня найдите время для активного отдыха. Стоит посетить интересные места и разнообразные культурные достопримечательности.

Дева

Вас ожидает удачный день. В этот день вы будете думать не только о себе, но и позаботитесь о счастье ваших близких. Вам удастся мотивировать кого-то на действия.

Весы

Будьте более открытыми к ситуациям и людям. Стоит послушать добрые советы, особенно от опытных людей.

Скорпион

Сегодня вам будет легче смотреть на вещи с разных точек зрения. Доверяйте своему внутреннему чутью, и вы откроете что-то новое.

Стрелец

Вас не совсем устраивало поведение руководителя, однако сегодня вы его поймете. Прежде чем что-то сделать или сказать, подумайте, стоит ли снова поднимать эту тему.

Козерог

Вы будете стремиться к спокойствию. На работе не берите на себя слишком много обязанностей. Ваши друзья, возможно, скажут вам что-то важное, поэтому стоит им позвонить.

Водолей

Вы почувствуете гармонию и можете помочь кому-то из близких решиться на урегулирование недоразумений. Подумайте, имеет ли кто-то из ваших родственников конфликт с кем-то, возможно, стоило бы поговорить с ними, чтобы открыть путь к решению.

Рыбы

Будьте открытыми к общению, и вы можете многое узнать. Вам могут дать хороший совет, благодаря которому вы измените свой взгляд на сложные вопросы.