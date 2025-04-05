'Поднимет лицо': названа прическа, которая поможет выглядеть гораздо моложе

Стилистка поделилась простым трюком с прической, которая поможет вам выглядеть моложе без дорогого похода в салон.

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Имидж-консультант Монсеррат Варелл показала незначительную коррекцию прически, которая может подчеркнуть молодость. Определенные линии и морщины, такие как линии улыбки, с возрастом становятся более выразительными, что может искажать черты вашего лица. К счастью, решение просто – вам нужно "поднять лицо" с помощью прически, рассказала она в своем TikTok.

Хотя существует несколько методов подтяжки лица, от макияжа до хирургических мероприятий и кремов против старения, эксперт показала, что ваша прическа также может помочь.

Варела предупредила, что припадающая внутрь прическа "только тянет ваше лицо" вниз. Она отметила: "Да, это поможет вам выглядеть стройнее, но это не поможет с морщинами".

"Итак, мы должны сделать прическу, которая спадает наружу. Это поможет подтянуть ваше лицо и улучшить общий внешний вид", – сказала она.

Еще несколько трюков могут помочь вам выглядеть моложе. Например, челка прикроет некоторые морщинки на лбу. Но он совсем не подходит людям, имеющим так называемую тяжелую челюсть.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие прически в тренде весной 2025 года.

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