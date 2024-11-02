Подойдет для огорода и комнатных цветов: как сделать чудо-удобрение из овсянки

Овсянка полезна не только для здорового питания. Она станет отличным удобрением для огородных культур и комнатных растений. Даже если у вас дома нашлась просроченная овсянка – не торопитесь ее выбрасывать.

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OBOZ.UA рассказывает, как приготовить смесь, которая восстановит даже очень хилые растения уже через несколько недель. Подкормка из овсянки – это безопасный, универсальный, экологичный, эффективный и простой способ улучшить состояние растений и урожайность на грядке.

Почему овсянка полезна для растений

Конечно, овсянка не является удобрением в прямом смысле. Основная польза состоит в том, что после внесения хлопьев в грунт, на грядке появляется большое количество дождевых червей. Это способствует глубокой переработке земли, улучшению циркуляции воздуха и увлажнению почвы.

Корневая система получает доступ к воздуху, при этом улучшается газообмен в почве. Практически грядка обогащается продуктами жизнедеятельности дождевых червей.

Овсянка повышает устойчивость растений к непогоде и хорошо влияет на развитие корневой системы. Геркулесовые хлопья насыщают почву кальцием, калием, цинком и фосфором. Регулярно проводя такую подкормку, можно защитить растения от грибковых заболеваний.

Как приготовить подкормку из овсянки для огородных культур

Размельчите овсяные хлопья быстрого приготовления в мелкую крошку – можно использовать блендер, ступку или другие доступные средства. Рассыпьте измельченные хлопья на грядку. На 1 кв.м хватает горсти удобрений. Обработайте землю граблями, чтобы немного углубить подкормку.

Есть и другой вариант, заключающийся в приготовлении настойки для полива. Для этого 500 г измельченной овсянки следует смешать с 10 л теплой воды и настаивать раствор в течение пяти дней. Настой нужно вносить под корень из расчета 0,5 литра на растение. Лучше повторить процедуру спустя 2 недели.

Как подкормить овсянкой комнатные растения

Овсяная подкормка будет полезна, если растения начали увядать или желтеть. Хлопья Геркулес для цветов – это источник питательных веществ, в частности фосфора, калия, кальция и других микроэлементов, необходимых для роста.

Для приготовления удобрения возьмите ½ стакана хлопьев и залейте 1 л воды. Подождите, пока овсянка настоится, слейте воду и используйте раствор в разбавленном виде (1:4 с чистой водой) для поливки цветов.

Также можно измельчить хлопья и присыпать субстрат в вазонах, осторожно перемешивая.

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