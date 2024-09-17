Погода и цена приятно удивят: названо лучшее место для осеннего отдыха

Отдых в бархатный сезон – особое удовольствие. Море еще достаточно теплое, чтобы насладиться пляжным отдыхом, но уже нет толп туристов, да и погода не столь жаркая и душная, как летом.

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Издание Mirror назвало лучшее место для осеннего отпуска – и это хорошо известная украинцам Анталия. Эксперты рекомендуют популярную часть побережья Турции как лучшее место для доступного пляжного отдыха.

Начало осени в этом году оказалось теплым и даже жарким. Средиземноморский курорт станет идеальным местом для отдыха в сентябре и октябре, согласно новому анализу Travel Supermarket. Специалисты составили список лучших пляжных курортов на основе таких показателей, как средняя цена семи ночей и ежедневная стоимость шезлонгов, напитков, еды.

Первое место заняла турецкая Анталия с низкими ценами, теплой сентябрьской погодой и прекрасными пейзажами.

В Анталии круглый год теплая погода: сентябрь и октябрь – прекрасные месяцы отдыха, температура воздуха достигает 30°C, а температура моря – более 20°C.

На втором месте в списке Travel Supermarket – еще одна турецкая туристическая жемчужина – Даламан. Этот курорт известен своими потрясающими пляжами, кристально чистыми водами и богатым культурным наследием.

Третьим местом в списке стала Греция, которая обойдется дороже по сравнению с турецкими предложениями, но все же имеет разумные расценки, учитывая предложения с наилучшим соотношением цены и качества.

Четвертое и пятое места заняли испанские направления, а именно Фуэртевентура и Коста Бланка.

Популярный остров для отдыха Крит занял шестое место, немного обойдя Бургас в Болгарии. Восьмое место занял Лансароте, а замыкают десятку лидеров Ларнака и Пафос.

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