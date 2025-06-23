Поколение Z придумало новое значение для эмодзи стула: догадаться трудно

В цифровую эпоху, когда речь все чаще состоит не из букв, а из эмодзи, именно поколение Z – молодежь, выросшая в онлайн-среде, – устанавливает новые правила общения. Для них эмодзи – элементы юмора или даже культурной идентичности.

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Как и многие другие вирусные символы, эмодзи стула – это способ быть "в теме", отделиться от "мейнстрима" и создать собственные правила общения. Издание Daily Mail объяснило неожиданное значение этого смайла.

Стул, который до сих пор означал лишь предмет мебели, превратился в нечто совершенно неожиданное в контексте онлайн-общения. И если для многих это кажется абсурдным и бессмысленным, то для представителей поколения Z – это вполне логичная часть нового цифрового сленга.

Привычные эмодзи стали для молодежи слишком очевидными и, как они считают, устаревшими. Поэтому поколение Z ищет способы выделиться. Одним из них стало замещение привычных символов необычными, чтобы сформировать собственную интернет-идентичность.

В этом контексте эмодзи стула стал шутливой, но намеренной заменой символа смеха. Идея возникла еще в 2021 году, когда популярный тиктокер Энтони Май призвал своих подписчиков спамить стульями под постами британского ютубера вместо классических смайлов смеха. Эмодзи🪑 быстро распространился по сети TikTok, вызывая волну комментариев, мемов и непонимания среди "непосвященных".

Эксперты объясняют: такое поведение – часть большего культурного процесса. Поколение Z использует символы, фразы и мемы для создания внутреннего жаргона, недоступного для старших поколений.

Самое интересное, что значительная часть интернета действительно не может понять новое использование эмодзи стула. В TikTok и Twitter можно найти десятки комментариев:

"Почему все используют эмодзи стула?"

"Я не понимаю. Почему стул? Это какая-то шутка?"

Путаница, вызванная такими трендами, и является своеобразным "паролем" для тех, "кто в теме".

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