Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

Вместо того чтобы покупать халву в магазине, гораздо вкуснее и бюджетнее будет приготовить ее дома. В основе такого десерта обычные семена подсолнечника. Также очень вкусно добавить фундук и мед.

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Идея приготовления домашней халвы для детей опубликована на странице фудблогера Надежды с ником yanadiya в Instagram. С таким десертом точно справится любая мама.

Ингредиенты:

семена подсолнечника – 400 г

мед – 3 ст.л.

фундук – 50г

Способ приготовления:

1. Семена подсолнечника поджарить.

2. Сбить в блендере.

3. Добавить фундук и мед.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Поместить в форму.

6. Оставить на 12 часов в холодильнике.

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