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Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
114
Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

Вместо того чтобы покупать халву в магазине, гораздо вкуснее и бюджетнее будет приготовить ее дома. В основе такого десерта обычные семена подсолнечника. Также очень вкусно добавить фундук и мед.

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Идея приготовления домашней халвы для детей опубликована на странице фудблогера Надежды с ником yanadiya в Instagram. С таким десертом точно справится любая мама.

Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

Ингредиенты:

  • семена подсолнечника – 400 г
  • мед – 3 ст.л.
  • фундук – 50г

Способ приготовления:

Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

1. Семена подсолнечника поджарить.

2. Сбить в блендере.

Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

3. Добавить фундук и мед.

Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

4. Всё хорошо перемешать.

Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

5. Поместить в форму.

Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям

6. Оставить на 12 часов в холодильнике.

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