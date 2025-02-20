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Полезная и очень вкусная халва своими руками: как приготовить дома детям
Вместо того чтобы покупать халву в магазине, гораздо вкуснее и бюджетнее будет приготовить ее дома. В основе такого десерта обычные семена подсолнечника. Также очень вкусно добавить фундук и мед.
Идея приготовления домашней халвы для детей опубликована на странице фудблогера Надежды с ником yanadiya в Instagram. С таким десертом точно справится любая мама.
Ингредиенты:
- семена подсолнечника – 400 г
- мед – 3 ст.л.
- фундук – 50г
Способ приготовления:
1. Семена подсолнечника поджарить.
2. Сбить в блендере.
3. Добавить фундук и мед.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Поместить в форму.
6. Оставить на 12 часов в холодильнике.
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