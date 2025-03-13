Полезно и очень вкусно: оригинальный соус из авокадо для салатов и пасты

Если вам надоело заправлять салаты просто маслом или майонезом, а таком случаи из авокадо можно приготовить очень полезный и очень вкусный соус. А для яркого вкуса просто добавьте зелень, чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и очень полезной заправки из авокадо, с чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

Авокадо 1шт.

Оливковое масло 5 ст.л

Пучок укропа.

2 зуб. чеснока

Специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Положите в блендер авокадо, зелень, чеснок, специи, зелень и перебейте все.

2. Можно соус сразу добавлять в салаты!

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