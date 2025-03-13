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Полезно и очень вкусно: оригинальный соус из авокадо для салатов и пасты

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
480
Полезно и очень вкусно: оригинальный соус из авокадо для салатов и пасты

Если вам надоело заправлять салаты просто маслом или майонезом, а таком случаи из авокадо можно приготовить очень полезный и очень вкусный соус. А для яркого вкуса просто добавьте зелень, чеснок. 

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Как из авокадо сделать вкусный соус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и очень полезной заправки из авокадо, с чесноком и зеленью. 

Рецепт соуса

Ингредиенты: 

  • Авокадо 1шт.
  • Оливковое масло 5 ст.л
  • Пучок укропа.
  • 2 зуб. чеснока
  • Специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Положите в блендер авокадо, зелень, чеснок, специи, зелень и перебейте все.

Ингредиенты для соуса

2. Можно соус сразу добавлять в салаты! 

Салат с соусом

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