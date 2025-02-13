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Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
84
Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

Если у вас осталась с лета замороженная малина – самое время ее использовать. Из такой ягоды можно приготовить очень полезные и вкусные батончики для детей. Они точно будут лучше магазинных аналогов.

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Идея приготовления полезных малиновых батончиков, которые точно понравятся детям, опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Можно даже дать с собой на перкус в школу.

Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

Ингредиенты:

  • малина замороженная – 190 г
  • кокосовая стружка – 140 г
  • мед – 2 ст.л.
  • черный шоколад – 200 г

Способ приготовления:

Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

1. В чаше блендера смешать малину, кокосовую стружку и мед. Перебить до измельчения малины.

2. Высыпать полученную массу в форму, застеленную пергаментом.

Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

3. Заморозить в течение 2-3 часов.

Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

4. После замораживания разрезать на порционные кусочки.

Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

5. Покрыть каждый батончик растопленным черным шоколадом.

Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

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