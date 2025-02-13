Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт
Если у вас осталась с лета замороженная малина – самое время ее использовать. Из такой ягоды можно приготовить очень полезные и вкусные батончики для детей. Они точно будут лучше магазинных аналогов.
Идея приготовления полезных малиновых батончиков, которые точно понравятся детям, опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Можно даже дать с собой на перкус в школу.
Ингредиенты:
- малина замороженная – 190 г
- кокосовая стружка – 140 г
- мед – 2 ст.л.
- черный шоколад – 200 г
Способ приготовления:
1. В чаше блендера смешать малину, кокосовую стружку и мед. Перебить до измельчения малины.
2. Высыпать полученную массу в форму, застеленную пергаментом.
3. Заморозить в течение 2-3 часов.
4. После замораживания разрезать на порционные кусочки.
5. Покрыть каждый батончик растопленным черным шоколадом.
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