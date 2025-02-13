Полезные батончики с замороженной малиной для детей: как приготовить вкусный и безопасный десерт

Если у вас осталась с лета замороженная малина – самое время ее использовать. Из такой ягоды можно приготовить очень полезные и вкусные батончики для детей. Они точно будут лучше магазинных аналогов.

Видео дня

Идея приготовления полезных малиновых батончиков, которые точно понравятся детям, опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Можно даже дать с собой на перкус в школу.

Ингредиенты:

малина замороженная – 190 г

кокосовая стружка – 140 г

мед – 2 ст.л.

черный шоколад – 200 г

Способ приготовления:

1. В чаше блендера смешать малину, кокосовую стружку и мед. Перебить до измельчения малины.

2. Высыпать полученную массу в форму, застеленную пергаментом.

3. Заморозить в течение 2-3 часов.

4. После замораживания разрезать на порционные кусочки.

5. Покрыть каждый батончик растопленным черным шоколадом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: