Полезные функции iOS 26: как использовать iPhone на полную мощность

Обновление iOS 26 принесло много новаций, но не все они были в центре внимания презентаций Apple. Пока все обсуждают Apple Intelligence или обновленный дизайн программ, настоящее ежедневное улучшение часто кроется в "незаметных" деталях.

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Это те инструменты, которые удобны здесь и сейчас: для работы, путешествий, сна, заметок, безопасности или батареи. Эксперты рассказали о самых полезных новых возможностях, которые стоит не упустить.

История изменений паролей

Новое приложение "Пароли" позволяет просматривать историю изменений логинов и паролей для каждой учетной записи. Это особенно удобно, когда вы пытаетесь восстановить вход или вспомнить, какой именно пароль был актуален ранее.

Поддержка Markdown в Notes

Приложение "Заметки" теперь поддерживает импорт и экспорт в формате Markdown – популярном формате структурированного текста. Это открывает новые возможности для совместной работы с другими приложениями, а также делает Notes серьезным конкурентом сторонним платформам для хранения текстов.

Диктовка

Функция диктовки в iOS 26 стала умнее – теперь она лучше обрабатывает имена, местные слова, нестандартные написания. Это снижает количество ошибок и уменьшает потребность в автокоррекции, особенно для региональных пользователей.

Гибкое откладывание будильника

Наконец-то можно настроить интервал "отложения" будильника – от 1 до 15 минут. Это не только удобно, но и полезно, если вы не любите стандартную 9-минутную задержку.

Разделение SIM-карт

Для владельцев iPhone с двумя SIM теперь доступна возможность отключения отдельной SIM-карты в режимах фокусировки. Например, на время работы – только рабочая линия, на отдыхе – личная. Это дает реальный контроль над звонками и уведомлениями.

Интеллектуальное управление eSIM

iPhone теперь умеет автоматически переключаться между eSIM-картами: выключать путевую по возвращении домой и сохранять активность iMessage и FaceTime на основной линии без лишних действий. Это удобно для частых путешественников.

Оценка времени зарядки и адаптивная энергия

В настройках батареи теперь есть приблизительное время до полного заряда. Также работает адаптивное питание – система прогнозирует, когда вы будете использовать телефон интенсивнее, и соответственно управляет производительностью для экономии заряда.

CarPlay и Handoff: плавный переход между устройствами

iOS 26 расширила функцию Handoff, добавив поддержку CarPlay. Теперь, если вы слушали музыку или подкаст на AirPods или iPhone, например, во время пробежки или покупок, iPhone автоматически предложит продолжить воспроизведение в машине, как только вы подключитесь к CarPlay. Это бесшовный переход, который значительно упрощает повседневное использование.

"Журнал" стал полноценным дневником

Apple обновила приложение "Журнал", и теперь это действительно полезный инструмент:

поддержка нескольких журналов ,

, возможность вставлять фото, карты, заметки на основе места ,

, синхронизация через iCloud между iPhone, iPad и Mac.

Для тех, кто откладывал "Журнал" из-за ограниченного функционала в прошлом – самое время вернуться. Все работает значительно лучше, а новый формат чем-то напоминает классические iWeb или iPhoto Journal.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, какие еще новые функции и возможности появились в iOS 26.

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