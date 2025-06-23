Полезные функции обновления iOS 26: 5 незначительных, но впечатляющих изменений

Пока самые смелые пользователи начинают собственными силами тестировать новую мобильную операционную систему от Apple – iOS 26, журналисты уже успели как следует в ней покопаться. И нашли некоторые интересные обновления, о которых не рассказали на презентации.

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В частности, издание MacRumors назвало пять незначительных обновлений, которые на самом деле впечатляют. Среди них есть как полезные фишки, так и даже игры.

Emoji Game

Подписчики Apple News+ в США и Канаде могут сыграть в новую игру Emoji Game, в которой игрокам нужно дополнять слова и фразы с помощью эмодзи. Это пятая игра, доступная по подписке Apple News+. Другие четыре – это Crossword, Crossword Mini, Quartiles и Sudoku.

Погода через спутник

Получить сведения о текущей погоде можно будет с помощью приложения Weather, даже если вы находитесь вне зоны действия Wi-Fi или сотовой связи. Сведения будут поступать в программу со спутника. По словам некоторых тестеров iOS26, эта функция упоминается в коде первой бета-версии iOS 26, но пока что она не запущена. Ожидается, что ее включат в более поздних версиях операционной системы.

Рингтоны пользователя

С выходом iOS 26 пользователи iPhone получат возможность устанавливать на него рингтоны по своему усмотрению без использования программы GarageBand. Чтобы сделать это на iOS 26, откройте приложение "Файлы" и нажмите на аудиофайл MP3 или M4A длительностью менее 30 секунд. Затем нажмите кнопку "Поделиться" в нижнем правом углу экрана, нажмите "Еще" и нажмите "Использовать как рингтон". Затем этот аудиофайл будет указан как вариант рингтона в приложении "Параметры" в разделе "Звуки и тактильные сигналы" → "Рингтон". Apple продолжает продавать 30-секундные рингтоны по 1,29 доллара за штуку через программу iTunes Store.

Цифровой паспорт

Эта функция будет доступна пользователям в США, они смогут создать цифровую версию своего паспорта. После создания на основе документа цифрового идентификатора в программе Apple Wallet его можно будет предъявлять на некоторых контрольно-пропускных пунктах Администрации транспортной безопасности для проверки личности во время внутренних поездок, а также для проверки возраста и личности в приложениях, в Интернете и в магазинах. Однако Apple заявляет, что документ не станет заменой физического паспорта, и его нельзя будет использовать для международных поездок и пересечения границ. Apple заявляет, что функция Digital ID является безопасной, конфиденциальной и соответствует REAL ID.

Функция "Выбрать" в сообщениях

Новая опция "Выбрать" в приложении "Сообщения" на iOS 26 позволяет выбирать и копировать часть текста в облаке сообщения в разговоре. В предыдущих версиях iOS вы можете копировать только целое облако сообщения.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, какие новые функции и возможности появились в iOS 26.

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