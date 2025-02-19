Полезные котлеты, которые подойдут для детского стола: вкусная альтернатива привычным

Куриные котлеты – отличный вариант сытного обеда или ужина для детей. Изделия можно подать с любым гарниром или в самостоятельном виде. Очень важно добавить жиетическое мясо сочности и, при этом, чтобы оно не было жирным. Для этого следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления полезных диетических котлет для детей опубликована на странице известного украинского кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Сочности фарша придаст кабачок.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

кабачки – 1 кг. (2 шт.)

лук – 300 г (2-3 шт.)

яйца – 50 г

соль – по вкусу

мука – 50 г (2 ст. л.)

укроп

батон (мягкая часть) – 100 г

Способ приготовления:

1. Почистить кабачки от кожуры и натереть на мелкой терке.

2. Отжать натертые кабачки и переложить в миску, сок не понадобится.

3. Натереть лук на мелкой терке и добавить в кабачки.

4. Добавить нарезанный укроп и батон.

5. Перемешать, батон должен впитать в себя влагу.

6. Добавить яйцо и фарш.

7. Снова перемешать.

8. Добавить соль по вкусу, муку и перемешать.

9. Смочите руки водой.

10. Сформировать котлеты и выложить противень с пергаментом.

11. Отправить противень в разогретую духовку до 190 градусов, режим – низ с конвекцией или низ-верх с конвекцией 15-20 минут.

12. Из этого количества ингредиентов выходит 20-25 котлет.

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