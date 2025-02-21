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Полезный батончик вкуснее "Сникерса": как приготовить дома

OBOZ.UA
NewsLife
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Полезный батончик вкуснее 'Сникерса': как приготовить дома

Для тех, кто пытается есть меньше сахара, обходиться без вкусных десертов, таких как печенье и особенно шоколад, безусловно, тяжелее всего.

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Но все же не нужно совсем вешать нос, ведь существует множество полезных и при этом малокалорийных альтернатив. OBOZ.UA предлагает приготовить вкусный батончик, в котором сочетание шоколада и арахисового масла просто творит чудеса.

Полезный батончик вкуснее "Сникерса": как приготовить дома

Ингредиенты

  • 100 г черного шоколада (не менее 70% какао)
  • 1 большая горсть фиников
  • 2 столовые ложки арахисового масла
  • 1 столовая ложка меда
  • 100 г овсянки
  • 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима (при необходимости).

Способ приготовления

1. Положите финики в блендер и взбейте до мелких кусочков.

2. Добавьте арахисовое масло, овсянку и мед и снова взбейте (добавьте чуть-чуть оливкового масла, если нужно размягчить смесь – вы также можете использовать растопленное масло).

3. Выжмите смесь во что-то вроде небольшой емкости (она может быть от 1 см до 1 дюйма глубиной – просто плотно упакуйте ее).

4. Растопите шоколад в миске над кастрюлей с кипящей водой. Когда полностью растает, вылейте смесь арахисового масла

5. Поставьте в холодильник, чтобы шоколад застыл, а остальная смесь затвердела, а затем нарежьте кусочками любого размера.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить энергетические батончики на дому.

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