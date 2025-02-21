Полезный батончик вкуснее "Сникерса": как приготовить дома
Для тех, кто пытается есть меньше сахара, обходиться без вкусных десертов, таких как печенье и особенно шоколад, безусловно, тяжелее всего.
Но все же не нужно совсем вешать нос, ведь существует множество полезных и при этом малокалорийных альтернатив. OBOZ.UA предлагает приготовить вкусный батончик, в котором сочетание шоколада и арахисового масла просто творит чудеса.
Ингредиенты
- 100 г черного шоколада (не менее 70% какао)
- 1 большая горсть фиников
- 2 столовые ложки арахисового масла
- 1 столовая ложка меда
- 100 г овсянки
- 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима (при необходимости).
Способ приготовления
1. Положите финики в блендер и взбейте до мелких кусочков.
2. Добавьте арахисовое масло, овсянку и мед и снова взбейте (добавьте чуть-чуть оливкового масла, если нужно размягчить смесь – вы также можете использовать растопленное масло).
3. Выжмите смесь во что-то вроде небольшой емкости (она может быть от 1 см до 1 дюйма глубиной – просто плотно упакуйте ее).
4. Растопите шоколад в миске над кастрюлей с кипящей водой. Когда полностью растает, вылейте смесь арахисового масла
5. Поставьте в холодильник, чтобы шоколад застыл, а остальная смесь затвердела, а затем нарежьте кусочками любого размера.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить энергетические батончики на дому.
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