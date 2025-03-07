Полезный и очень вкусный весенний салат из двух ингредиентов: готовится 5 минут

Весна – лучшее время для приготовления вкусных и легких салатов из свежих овощей, зелени. Такие салаты лучше всего заправлять не майонезом, а сметаной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого весеннего салата из 2 ингредиентов.

Ингредиенты:

зеленый лук

вареные яйца

сметана

специи: соль

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко лук, вареные яйца.

2. Добавьте сметану, специи, перемешайте.

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