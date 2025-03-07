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Полезный и очень вкусный весенний салат из двух ингредиентов: готовится 5 минут
Весна – лучшее время для приготовления вкусных и легких салатов из свежих овощей, зелени. Такие салаты лучше всего заправлять не майонезом, а сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого весеннего салата из 2 ингредиентов.
Ингредиенты:
- зеленый лук
- вареные яйца
- сметана
- специи: соль
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко лук, вареные яйца.
2. Добавьте сметану, специи, перемешайте.
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