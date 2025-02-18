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Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут
Разнообразные салаты – это одна из основных частей рациона здорового человека. Их можно приготовить практически из любых ингредиентов, каждый раз получая новый и интересный вкус.
Нутрициологиня Валентина Федорова в Instagram поделилась идеей приготовления вкусного салата, на который нужно потратить всего 5 минут. Невероятное сочетание свеклы, апельсина и феты точно не оставит никого безразличным.
Ингредиенты
- Свекла отварная\запеченная – 1 шт.
- Апельсин – ½ шт.
- Руккола – 1 горсть
- Фета – 40 гр.
- Орехи – 1 ст.л.
- Семена кунжута\льна\тыквы – 1 ч.л.
- Сок лимона
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Нарежьте свеклу и апельсин кубиками.
2. Добавьте рукколу, кубики феты и измельченные орехи.
3. Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.
4. Перемешайте и подавайте на стол.
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