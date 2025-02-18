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Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
300
Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут

Разнообразные салаты – это одна из основных частей рациона здорового человека. Их можно приготовить практически из любых ингредиентов, каждый раз получая новый и интересный вкус.

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Нутрициологиня Валентина Федорова в Instagram поделилась идеей приготовления вкусного салата, на который нужно потратить всего 5 минут. Невероятное сочетание свеклы, апельсина и феты точно не оставит никого безразличным.

Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут

Ингредиенты

  • Свекла отварная\запеченная – 1 шт.
  • Апельсин – ½ шт.
  • Руккола – 1 горсть
  • Фета – 40 гр.
  • Орехи – 1 ст.л.
  • Семена кунжута\льна\тыквы – 1 ч.л.
  • Сок лимона
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Нарежьте свеклу и апельсин кубиками.

Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут

2. Добавьте рукколу, кубики феты и измельченные орехи.

3. Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.

Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут

4. Перемешайте и подавайте на стол.

Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут

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