Полезный и оригинальный салат со свеклой: готовится не больше 5 минут

Разнообразные салаты – это одна из основных частей рациона здорового человека. Их можно приготовить практически из любых ингредиентов, каждый раз получая новый и интересный вкус.

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Нутрициологиня Валентина Федорова в Instagram поделилась идеей приготовления вкусного салата, на который нужно потратить всего 5 минут. Невероятное сочетание свеклы, апельсина и феты точно не оставит никого безразличным.

Ингредиенты

Свекла отварная\запеченная – 1 шт.

Апельсин – ½ шт.

Руккола – 1 горсть

Фета – 40 гр.

Орехи – 1 ст.л.

Семена кунжута\льна\тыквы – 1 ч.л.

Сок лимона

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Нарежьте свеклу и апельсин кубиками.

2. Добавьте рукколу, кубики феты и измельченные орехи.

3. Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.

4. Перемешайте и подавайте на стол.

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