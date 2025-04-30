Полезный и сытный салат "Табуле" с кус-кусом, овощами и зеленью: готовится элементарно

Кус-кус – очень сытная и вкусная крупа, которая может быть основой для каш, а также салатов. Если кус-кус смешать со свежими овощами, получится очень сытный салат "Табуле".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с кус-кусом и овощами.

Ингредиенты:

Петрушка – большой пучок

Свежая мята – 8 шт.

Кинза – 20-30 г

Зеленый лук – 3 стебля

Помидоры – 2 шт.

Огурец – 3 шт.

Кус-кус – 100 г

Кипяток – 150 мл

Льняное масло – 30 мл

Сок лимона – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Кориандр молотый – 1/4 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кус-кус залить кипятком, добавить сок 1/2 лимона. Оставить на 10 минут. Затем разрыхлить вилкой и дать остыть.

2. Зелень петрушки, мяты, кинзы и лука мелко порезать. Помидоры и огурцы порезать маленькими кубиками. Если много сока – слейте.

3. В большой миске соединить кус-кус, зелень, овощи, добавить лимонный сок 1/2 шт, соль, перец, кориандр, сахар и льняное масло, перемешайте.

Этот салат можно есть руками, подавая его с жесткими листьями салата!

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