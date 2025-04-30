Полезный и сытный салат "Табуле" с кус-кусом, овощами и зеленью: готовится элементарно
Кус-кус – очень сытная и вкусная крупа, которая может быть основой для каш, а также салатов. Если кус-кус смешать со свежими овощами, получится очень сытный салат "Табуле".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с кус-кусом и овощами.
Ингредиенты:
- Петрушка – большой пучок
- Свежая мята – 8 шт.
- Кинза – 20-30 г
- Зеленый лук – 3 стебля
- Помидоры – 2 шт.
- Огурец – 3 шт.
- Кус-кус – 100 г
- Кипяток – 150 мл
- Льняное масло – 30 мл
- Сок лимона – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Кориандр молотый – 1/4 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кус-кус залить кипятком, добавить сок 1/2 лимона. Оставить на 10 минут. Затем разрыхлить вилкой и дать остыть.
2. Зелень петрушки, мяты, кинзы и лука мелко порезать. Помидоры и огурцы порезать маленькими кубиками. Если много сока – слейте.
3. В большой миске соединить кус-кус, зелень, овощи, добавить лимонный сок 1/2 шт, соль, перец, кориандр, сахар и льняное масло, перемешайте.
Этот салат можно есть руками, подавая его с жесткими листьями салата!
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