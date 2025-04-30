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Полезный и сытный салат "Табуле" с кус-кусом, овощами и зеленью: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
534
Рецепт салата

Кус-кус – очень сытная и вкусная крупа, которая может быть основой для каш, а также салатов. Если кус-кус смешать со свежими овощами, получится очень сытный салат "Табуле".

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Приготовление салата

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с кус-кусом и овощами.

Ингредиенты:

  • Петрушка – большой пучок
  • Свежая мята – 8 шт.
  • Кинза – 20-30 г
  • Зеленый лук – 3 стебля
  • Помидоры – 2 шт.
  • Огурец – 3 шт.
  • Кус-кус – 100 г
  • Кипяток – 150 мл
  • Льняное масло – 30 мл
  • Сок лимона – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Кориандр молотый – 1/4 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кус-кус залить кипятком, добавить сок 1/2 лимона. Оставить на 10 минут. Затем разрыхлить вилкой и дать остыть.

Кус-кус для салата

2. Зелень петрушки, мяты, кинзы и лука мелко порезать. Помидоры и огурцы порезать маленькими кубиками. Если много сока – слейте.

Зелень для салата

3. В большой миске соединить кус-кус, зелень, овощи, добавить лимонный сок 1/2 шт, соль, перец, кориандр, сахар и льняное масло, перемешайте.

Приготовление салата

Этот салат можно есть руками, подавая его с жесткими листьями салата!

Готовый салат

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