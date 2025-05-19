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Полезный и вкусный салат с авокадо и овощами, который можно ест на ночь: готовится 10 минут
Салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, а для более сытного варианта добавьте сыр, вареные яйца, авокадо. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслами, йогуртом, сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата, из зелени, свежих овощей и авокадо.
Ингредиенты:
- руккола
- шпинат
- томаты черри
- авокадо
- консервированный тунец
- яйца
Для заправки:
- оливковое масло
- апельсиновый сок
- микс семян
Способ приготовления:
1. Порежьте произвольно овощи.
2. Зелень помойте, выложите на блюдо, сверху помидоры, яйца, авокадо, тунец.
3. Смешайте все для заправки и полейте салат.
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