Полезный и вкусный салат с авокадо и овощами, который можно ест на ночь: готовится 10 минут

Салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, а для более сытного варианта добавьте сыр, вареные яйца, авокадо. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслами, йогуртом, сметаной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата, из зелени, свежих овощей и авокадо.

Ингредиенты:

руккола

шпинат

томаты черри

авокадо

консервированный тунец

яйца

Для заправки:

оливковое масло

апельсиновый сок

микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте произвольно овощи.

2. Зелень помойте, выложите на блюдо, сверху помидоры, яйца, авокадо, тунец.

3. Смешайте все для заправки и полейте салат.

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