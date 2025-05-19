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Полезный и вкусный салат с авокадо и овощами, который можно ест на ночь: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
534
Рецепт салата

Салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, а для более сытного варианта добавьте сыр, вареные яйца, авокадо. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслами, йогуртом, сметаной.

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Салат с авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата, из зелени, свежих овощей и авокадо.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • руккола
  • шпинат
  • томаты черри
  • авокадо
  • консервированный тунец
  • яйца

Для заправки:

  • оливковое масло
  • апельсиновый сок
  • микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте произвольно овощи.

Овощи и авокадо

2. Зелень помойте, выложите на блюдо, сверху помидоры, яйца, авокадо, тунец. 

Приготовление салата

3. Смешайте все для заправки и полейте салат.

Готовый салат

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