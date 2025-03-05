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Полезный салат из свеклы, с яйцами и сыром: вкуснее, чем "Шуба" и винегрет

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
249
Полезный салат из свеклы, с яйцами и сыром: вкуснее, чем 'Шуба' и винегрет

Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно приготовить самое вкусное украинское блюдо – борщ.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и сметаной.

Полезный салат

Ингредиенты:

  • Свекла 4 шт маленькая
  • Яйца 2 шт
  • Сыр 50 г
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Сметана 2 ст.л
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите вместе с чесноком, яйцами и сыром.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте сметану, специи, перемешайте.

Готовый салат

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