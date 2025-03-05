Полезный салат из свеклы, с яйцами и сыром: вкуснее, чем 'Шуба' и винегрет

Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно приготовить самое вкусное украинское блюдо – борщ.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и сметаной.

Ингредиенты:

Свекла 4 шт маленькая

Яйца 2 шт

Сыр 50 г

Чеснок 2 зуб.

Сметана 2 ст.л

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите вместе с чесноком, яйцами и сыром.

2. Добавьте сметану, специи, перемешайте.

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