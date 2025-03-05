Видео дня
Полезный салат из свеклы, с яйцами и сыром: вкуснее, чем "Шуба" и винегрет
Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно приготовить самое вкусное украинское блюдо – борщ.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и сметаной.
Ингредиенты:
- Свекла 4 шт маленькая
- Яйца 2 шт
- Сыр 50 г
- Чеснок 2 зуб.
- Сметана 2 ст.л
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу натрите вместе с чесноком, яйцами и сыром.
2. Добавьте сметану, специи, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: