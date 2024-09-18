Полнолуние поможет: у трех знаков зодиака начнется счастливая фаза

На 18 сентября этого года приходится полнолуние, которое к тому же является суперлуной. Такое астрологическое событие несет с собой энергию омоложения и исцеления, оживляет эмоции, заряжает силы и повышает выносливость.

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Как говорят астрологи, это мощное влияние полной Луны будет наиболее благоприятным для трех знаков зодиака – начнет для них фазу счастья и процветания. Они ощутят на себе энергию роста и получат неожиданные хорошие возможности. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому повезет.

Рыбы

Эмоциональная интенсивность периода полнолуния будет для вас глубокой, но он также принесет бесценный повод для глубокой трансформации. Полнолуние прольет яркий свет на внутренний конфликт между вашим желанием личной свободы и пристрастием к социальной справедливости. Вы можете обнаружить, что чрезмерно сосредоточены на масштабных проблемах и при этом мало уделяете себе время. Кроме того, вы можете держать других на расстоянии, что затрудняет сохранение заземленности сейчас.

Используйте это полнолуние, чтобы разобраться с любыми неприятными эмоциями, которые всплыли на поверхность в последние недели. Ведение дневника или творчество может помочь вам успокоить ум и лучше понять себя. Во время этой фазы вы откроете новые истины о том, кто вы есть, и поймете, насколько вы эволюционировали.

Примите эти изменения и позвольте им подпитывать ваше желание оказывать на мир свое особое уникальное влияние. Внешние силы могут попытаться сбить вас с подлинного пути, но не позволяйте им отвлекать вас от раскрытия своего полного потенциала. Помните, что у вас есть сила и способность достичь своих мечтаний, и ничто не может помешать вам. Используйте энергию полнолуния, чтобы расти, развиваться и достигать своих наивысших устремлений. Сейчас самое время осознать свою внутреннюю силу и стать тем человеком, которым вы действительно должны быть.

Телец

Во время этой полнолуния на первый план выходят ваши близкие отношения, поскольку Луна пробуждает ваши эмоции и побуждает к размышлению о личных связях. Важно согласовать свои чувства и действия, чтобы найти чувство равновесия. Хотя вы обычно предпочитаете организацию и структуру в своей жизни, это полное прольет свет на то, насколько жестко вы держите себя в рамках. Это призыв выйти за пределы своей зоны комфорта и изучить новые возможности. Хотя сначала вы можете сопротивляться внезапным изменениям, важно быть открытым к преобразованиям, которые принесет полнолуние.

Вам нет необходимости полностью перестраивать свою распорядок дня, но пересмотр определенных привычек и перестройка структуры вашей жизни могут принести освежающие изменения. Да, поначалу они могут быть достаточно неприятными, но это именно то, что нужно для вашего личностного роста и прогресса. Могут вспомниться нерешенные проблемы детства или продолжающиеся конфликты с семьей, требующие разрешения. Вы также можете почувствовать необходимость внести изменения в свое жизненное пространство, чтобы создать более комфортную и гармоничную среду.

Что бы ни случилось, полнолуние побуждает вас создать пространство, в котором вы будете чувствовать себя в безопасности и сможете получать поддержку. Хотя принятие этих изменений может показаться сложным, помните, что данный процесс даст ценные знания о себе. Полнолуние – это мощная возможность освободиться от старой рутины и расширить свои горизонты. Используйте этот момент, чтобы способствовать росту ваших отношений и личной жизни. Принимая эти вызовы, вы встанете на путь развития и станете жить более насыщенной, более полноценной жизнью.

Лев

Текущая фаза полнолуния приглашает вас обратиться к себе и глубоко сосредоточиться на проектах, которые ближе вашему сердцу. Это время, чтобы поразмышлять о связи между вашей личной жизнью и профессиональными начинаниями, и о том, как одно влияет на другое. Изучите то, как вы можете гармонично интегрировать свою личную идентичность с вашей рабочей жизнью. Это мощное лунное событие поощряет радикальные изменения в вашей карьере. Если вы вовсю пытаетесь поддерживать баланс между своей работой и личной жизнью, это может быть признаком того, что необходима смена работы или пришло время для карьерного роста.

Возможно, ваша текущая роль удаляет вас от заботы о себе или ваши ценности больше не соответствуют вашей рабочей среде, создавая внутренний конфликт. Во время этого полнолуния вы можете испытать глубокое понимание цели своей жизни. Эти осознания могут показаться сложными, но они дают ценную возможность пересмотреть свой баланс между работой и личной жизнью и сосредоточиться на достижении ваших профессиональных целей. Запишите и сформулируйте свои стремления. Обновите резюме, переориентируйте свои намерения и займитесь тем, что действительно важно для вас.

Ваша карьера может приближаться к важному моменту поворота, и на горизонте могут произойти большие изменения. Эти изменения способны привести к новым возможностям, которые откроют увлекательный новый раздел в вашей профессиональной жизни. Сейчас самое время изучить, как можно гармонично интегрировать свою личную идентичность с вашей рабочей жизнью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сентябрьское полнолуние повлияет на все знаки зодиака.

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