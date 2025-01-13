Полнолуние увеличит вашу чувствительность: гороскоп для каждого знака зодиака на 13 января

3 января 2025 года наступает полнолуние в Раке. Астрологическое событие начнется в 23:27 и побуждает нас заглянуть внутрь себя, восстановить отношения и обрести внутренний мир.

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Эта фаза Луны также принесет повышенную чувствительность, и будьте готовы к проявлению эмоций, пишет Citymagazine. Читайте дальше в гороскопе, чего ожидать в понедельник, 3 января, каждому знаку зодиака.

Овен

Это благоприятный день для смены обстановки в доме. Это может быть ремонт, переезд или какое-нибудь обновление. Вас тоже могут охватить ностальгические воспоминания – обратите внимание, почему они сейчас возвращаются.

Телец

Телец вспомнит о людях, с которыми давно не общался. Позвоните другу или организуйте встречу. Также будут возможности учиться и расширять кругозор, поэтому прислушайтесь к интуиции, которая подскажет, что попробовать.

Близнецы

Близнецы сосредоточятся на финансах, стабильности и ценностях. Вы можете почувствовать потребность просмотреть свои финансы или обсудить будущее со своими близкими. Важно избегать импульсивных покупок.

Рак

Раки могут почувствовать себя более уязвимыми и в то же время сильными. Следует честно посмотреть на свои чувства. Это благоприятное время, чтобы обнаружить, что вас долго беспокоит. Прислушайтесь к своим потребностям и поставьте их на первое место.

Близнецы

Период полнолуния будет для Близнецов временем отдыха и восстановления. У вас может возникнуть желание побыть одному. Это позволит вам зарядиться энергией для будущих побед.

Дева

Ваша социальная жизнь будет на первый план. Вам нужно выбрать, с кем вы действительно хотите провести время. Не пытайтесь угодить всем, верные и неравнодушные останутся с вами.

Весы

Весов ожидает переломный момент в карьере. Вы можете сомневаться: остаться на текущем месте или найти что-то новое. Прислушайтесь к своему сердцу, оно подскажет верный путь. Полнолуние может принести вам внезапный поворот, который напомнит вам, что вы стоите больше, чем думаете.

Скорпион

Полнолуние откроет Скорпиону дверь для путешествий. Они могут быть не физическими, а духовными. Подумайте о своих целях. Если вас тянет к новым впечатлениям, сейчас самое время подумать о своих мечтах.

Стрелец

Стрелок почувствует эмоциональную глубину. Будет возможность поговорить о своих глубочайших страхах. Однако если вы столкнетесь с этими чувствами, вы почувствуете подлинное облегчение.

Козерог

Ваш акцент будет на любви и отношениях. Задумайтесь, чего вы ожидаете от семьи и что я готовы отдавать своему партнеру? Пора откровенного разговора с кем-то, кто для вас много значит, любовь это или дружба.

Водолей

Водолею следует внести изменения в свой распорядок дня. Просмотрите свои дела, которые из них вас перегружают и не доставляют удовольствие? Полнолуние может помочь вам внедрить более здоровые привычки и, возможно, даже найти новый способ сбалансировать работу и отдых.

Рыбы

Вас ожидает романтика, если вы находитесь в отношениях. Если же вы одиноки, это удачное время открыть свое сердце для чего-нибудь нового.