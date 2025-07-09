Полнолуние в июле принесет важные новости трем знакам зодиака

Полнолуние 10 июля будет особенным временем для некоторых знаков зодиака. В их жизни могут произойти значительные изменения в карьере, любви и здоровье.

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Чрезвычайное космическое влияние почувствуют в этот день Близнецы, Весы и Стрельцы, пишет Ofeminin. Больше о том, что вас ожидает, читайте в гороскопе.

Близнецы

Полнолуние в июле готовит Близнецам изменения в карьере. Вам могут неожиданно предложить новую работу или же вы осознаете, что вы работаете не там, где вы хотите. Что ваши амбиции больше и вам необходимо искать новый путь. В этот день вы поймете, как вам действовать в профессиональной жизни.

Астрологи советуют обратить внимание на сны в июле и на встречи с вдохновляющими людьми. Слушайте свою интуицию.

Стрелец

Стрельцам в полнолуние стоит позаботиться о своем физическом и психическом здоровье. Вам нужно сбавить темп, сосредоточиться на отдыхе и больше спать. Если же вы чувствуете недомогание, обратитесь к врачу.

Стрельцы любят приключения и активный образ жизни, однако сейчас вам стоит позаботиться о своем теле и разуме. Интуиция в полнолуние будет особенно сильной и поможет понять, что делать для улучшения своего самочувствия

Весы

Весы в полнолуние получат откровения в любви. Ваша интуиция сообщит вам о встрече с интересным человеком или подскажет, как действовать в нынешних отношениях. Будьте открытыми к новым знакомствам. Это хорошее время подумать о будущем ваших отношений и сделать шаги для укрепления любви.