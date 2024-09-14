Полностью оправдывают свою цену: названы 11 самых выгодных авто
Современный автомобильный рынок продолжает показывать неоднозначные тенденции. Хотя производственные проблемы, связанные с пандемией, уходят в прошлое, цены на автомобили остаются высокими.
Однако даже в таких условиях можно найти модели, которые обеспечивают наилучшее соотношение цены и качества. О них рассказал GOBankingRates.
В эпоху технологий автопроизводители все чаще предлагают покупателям роскошные модели с множеством функций. Они не всегда необходимы и полезны, но потребители вынуждены за них переплачивать, чтобы получить хорошее качество.
Тем не менее, существуют транспортные средства, сохранившие достойное соотношение цены и качества.
Лучший компактный автомобиль: Honda Civic
Начальная цена на американском рынке: 25 045 долларов
Лучший среднеразмерный автомобиль: Honda Accord
Начальная цена на американском рынке: 28 990 долларов
Лучший гибридный автомобиль: Hyundai Elantra Hybrid
Начальная цена на американском рынке: 27 400 долларов
Лучший субкомпактный внедорожник: Kia Soul
Начальная цена на американском рынке: 21 665 долларов
Лучший компактный внедорожник: Hyundai Tucson
Начальная цена на американском рынке: 29 750 долларов
Лучший 2-рядный внедорожник: Honda Passport
Начальная цена на американском рынке: 43 295 долларов
Лучший 3-рядный внедорожник: Kia Telluride
Начальная цена на американском рынке: 37 355 долларов
Лучший гибридный внедорожник: Kia Sportage Hybrid
Начальная цена на американском рынке: 29 965 долларов
Лучший гибридный внедорожник с подзарядкой: Kia Sportage Plug-In Hybrid
Начальная цена на американском рынке: 40 965 долларов
Лучший электрический внедорожник: Hyundai Ioniq 5
Начальная цена на американском рынке: 43 195 долларов
Лучший минивэн: Honda Odyssey
Начальная цена на американском рынке: 43 315 долларов
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