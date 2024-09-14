Полностью оправдывают свою цену: названы 11 самых выгодных авто

Современный автомобильный рынок продолжает показывать неоднозначные тенденции. Хотя производственные проблемы, связанные с пандемией, уходят в прошлое, цены на автомобили остаются высокими.

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Однако даже в таких условиях можно найти модели, которые обеспечивают наилучшее соотношение цены и качества. О них рассказал GOBankingRates.

В эпоху технологий автопроизводители все чаще предлагают покупателям роскошные модели с множеством функций. Они не всегда необходимы и полезны, но потребители вынуждены за них переплачивать, чтобы получить хорошее качество.

Тем не менее, существуют транспортные средства, сохранившие достойное соотношение цены и качества.

Лучший компактный автомобиль: Honda Civic

Начальная цена на американском рынке: 25 045 долларов

Лучший среднеразмерный автомобиль: Honda Accord

Начальная цена на американском рынке: 28 990 долларов

Лучший гибридный автомобиль: Hyundai Elantra Hybrid

Начальная цена на американском рынке: 27 400 долларов

Лучший субкомпактный внедорожник: Kia Soul

Начальная цена на американском рынке: 21 665 долларов

Лучший компактный внедорожник: Hyundai Tucson

Начальная цена на американском рынке: 29 750 долларов

Лучший 2-рядный внедорожник: Honda Passport

Начальная цена на американском рынке: 43 295 долларов

Лучший 3-рядный внедорожник: Kia Telluride

Начальная цена на американском рынке: 37 355 долларов

Лучший гибридный внедорожник: Kia Sportage Hybrid

Начальная цена на американском рынке: 29 965 долларов

Лучший гибридный внедорожник с подзарядкой: Kia Sportage Plug-In Hybrid

Начальная цена на американском рынке: 40 965 долларов

Лучший электрический внедорожник: Hyundai Ioniq 5

Начальная цена на американском рынке: 43 195 долларов

Лучший минивэн: Honda Odyssey

Начальная цена на американском рынке: 43 315 долларов

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