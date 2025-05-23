Полотенца снова будут пахнуть как новые: что добавить во время стирки

Обычно вы можете распознать загрязнившиеся полотенца по влажному или несвежему запаху, который от них исходит. Затхлость может возникать каждый раз, когда вы пользуетесь полотенцем, особенно если оно не было тщательно высушено.

Видео дня

Эксперт по чистоте Шантель Мила в своем новом видео в TikTok подробно рассказала о некоторых своих любимых лайфхаках для ванной комнаты, в частности о том, как придать полотенцам приятный запах.

Если полотенца не высушивать тщательно и правильно, а также хранить их в теплой и влажной среде, это создаст идеальную среду для размножения бактерий и плесени.

Итак, Шантель посоветовала использовать большое количество пищевой соды. Прежде чем положить полотенца в стиральную машину, посыпьте их пищевой содой, чтобы она покрыла весь материал.

Затем постирайте полотенца в обычном режиме. Для более стойких запахов может быть целесообразно выполнить второй цикл стирки.

Перед хранением в чистом и сухом месте, подальше от влаги, следует убедиться, что полотенца полностью высохли.

Пищевая сода - отличное домашнее средство, поскольку она действует как нейтрализующий агент. Это означает, что она помогает поглощать любые жиры, оставшиеся на полотенцах, которые способствуют появлению нежелательных запахов.

Пищевая сода расщепляет частицы запаха, делая их менее зловонными или полностью избавляясь от них. Этот процесс эффективно работает с запахами, остающимися от дыма, пота и рвоты.

В зависимости от того, от каких запахов вы пытаетесь избавиться, способ использования пищевой соды может меняться. Например, на поверхностях, которые можно пылесосить, таких как ковры, коврики и матрасы, можно посыпать пищевой содой и оставить на час, а затем просто пропылесосить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему старые полотенца лучше впитывают влагу, чем новые.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.