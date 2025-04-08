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"Польский" салат из бюджетных продуктов на каждый день: из чего готовится

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
273
'Польский' салат из бюджетных продуктов на каждый день: из чего готовится

Этот вариант салата отлично подойдет для тех, у кого в холодильнике есть обычные бюджетные продукты. Он станет настоящей находкой и вкусным дополнением к обеду или ужину.

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Как приготовить салат "Польский", чтобы он смаковал всей семье, расскажет OBOZ.UA.

"Польский" салат из бюджетных продуктов на каждый день: из чего готовится

Ингредиенты

  • Яйца – 6 шт.
  • Горошек консервированный – 150 г
  • Плавленый творог – 2 шт.
  • Квашеные огурцы – 1 шт.
  • Зеленый лук – щепотка
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Майонез – 2 столовые ложки.

Способ приготовления

1. Нарезаем кубиком яйца и перекладываем в миску. Добавляем потертый на крупную терку плавленый сыр и консервированный горошек.

2. Затем добавляем нарезанный кубиком квашеный огурец и измельченный зеленый лук.

3. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить салат, вкуснее оливьев.

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