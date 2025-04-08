'Польский' салат из бюджетных продуктов на каждый день: из чего готовится

Этот вариант салата отлично подойдет для тех, у кого в холодильнике есть обычные бюджетные продукты. Он станет настоящей находкой и вкусным дополнением к обеду или ужину.

Видео дня

Как приготовить салат "Польский", чтобы он смаковал всей семье, расскажет OBOZ.UA.

Ингредиенты

Яйца – 6 шт.

Горошек консервированный – 150 г

Плавленый творог – 2 шт.

Квашеные огурцы – 1 шт.

Зеленый лук – щепотка

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Майонез – 2 столовые ложки.

Способ приготовления

1. Нарезаем кубиком яйца и перекладываем в миску. Добавляем потертый на крупную терку плавленый сыр и консервированный горошек.

2. Затем добавляем нарезанный кубиком квашеный огурец и измельченный зеленый лук.

3. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить салат, вкуснее оливьев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.