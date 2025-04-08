"Польский" салат из бюджетных продуктов на каждый день: из чего готовится
Этот вариант салата отлично подойдет для тех, у кого в холодильнике есть обычные бюджетные продукты. Он станет настоящей находкой и вкусным дополнением к обеду или ужину.
Как приготовить салат "Польский", чтобы он смаковал всей семье, расскажет OBOZ.UA.
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт.
- Горошек консервированный – 150 г
- Плавленый творог – 2 шт.
- Квашеные огурцы – 1 шт.
- Зеленый лук – щепотка
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Майонез – 2 столовые ложки.
Способ приготовления
1. Нарезаем кубиком яйца и перекладываем в миску. Добавляем потертый на крупную терку плавленый сыр и консервированный горошек.
2. Затем добавляем нарезанный кубиком квашеный огурец и измельченный зеленый лук.
3. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
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