Полтавский капустняк: как приготовить аутентичное первое блюдо

Одним из самых популярных первых блюд в Украине является капустняк. В каждом регионе страны его готовят по-своему, так же, как и борщ.

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Как готовят капустняк в Полтавской области, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Юшина. Он получается вкусный, питательный и с невероятным ароматом.

Ингредиенты

Мясо – 500-600 гр.

Капуста квашеная – 400 гр.

Картофель – 4-5 шт.

Пшено – 4 ст.л.

Лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Томаты в с\с – 300-400 гр.

Соль

Сахар

Перец

Лавровое письмо

Способ приготовления

1. Из мяса сварить бульон. Мясо вытащить, оставить остыть.

2. Капусту отжать от жидкости и нарезать мелко. Опустить в кипящий бульон. Варить в течение 20 минут.

3. Добавить целый очищенный картофель.

4. Пшено замочить в кипятке. Промыть. Добавить в суп. Варить все вместе в течение 30 минут.

5. Достать картофель, растолочь и отправить обратно в кастрюлю.

6. На сковороде обжариваем морковь, натертую на мелкой терке и лук, нарезанный кубиком.

7. В процессе приготовления зажарки добавляем томаты, соль, перец и сахар. Тушим в течение 15 минут.

8. Заправку добавить в капустняк. Готовить на самом маленьком огне еще минут 15-30.

9. Довести суп по вкусу солью, перцем, лавровым листом.

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