Полтавский капустняк: как приготовить аутентичное первое блюдо
Одним из самых популярных первых блюд в Украине является капустняк. В каждом регионе страны его готовят по-своему, так же, как и борщ.
Как готовят капустняк в Полтавской области, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Юшина. Он получается вкусный, питательный и с невероятным ароматом.
Ингредиенты
- Мясо – 500-600 гр.
- Капуста квашеная – 400 гр.
- Картофель – 4-5 шт.
- Пшено – 4 ст.л.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Томаты в с\с – 300-400 гр.
- Соль
- Сахар
- Перец
- Лавровое письмо
Способ приготовления
1. Из мяса сварить бульон. Мясо вытащить, оставить остыть.
2. Капусту отжать от жидкости и нарезать мелко. Опустить в кипящий бульон. Варить в течение 20 минут.
3. Добавить целый очищенный картофель.
4. Пшено замочить в кипятке. Промыть. Добавить в суп. Варить все вместе в течение 30 минут.
5. Достать картофель, растолочь и отправить обратно в кастрюлю.
6. На сковороде обжариваем морковь, натертую на мелкой терке и лук, нарезанный кубиком.
7. В процессе приготовления зажарки добавляем томаты, соль, перец и сахар. Тушим в течение 15 минут.
8. Заправку добавить в капустняк. Готовить на самом маленьком огне еще минут 15-30.
9. Довести суп по вкусу солью, перцем, лавровым листом.
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