Пользователей PayPal предупредили о новых видах мошенничества: 10 правил безопасности

Эксперты по безопасности выпустили новое предупреждение, и каждому, кто имеет аккаунт PayPal, следует обратить на него внимание.

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Популярная платежная система, похоже, снова оказалась в центре внимания, поскольку киберпреступники пытаются использовать платформу для мошенничества. Фактически команда McAfee Labs утверждает, что с начала года количество атак на PayPal выросло на 600%.

Большинство мошеннических сообщений поступают в виде тревожных электронных писем, которые намекают на приостановку аккаунтов, а пользователям предлагается обновить свои данные, чтобы их восстановить. Другие атаки включают в себя фальшивые предложения подарочных карт PayPal, мошеннические счета-фактуры и мошенничество со службой поддержки клиентов относительно проблем с выставлением счетов.

Также было опубликовано несколько полезных советов, в том числе 10 новых правил, которые следует знать, если вы когда-нибудь настраивали или пользовались PayPal.

Как защитить себя от мошенничества в PayPal

Проверяйте все сообщения непосредственно из PayPal : никогда не нажимайте на ссылки в электронных письмах или текстовых сообщениях, которые якобы поступают от PayPal. Откройте новое окно браузера и войдите непосредственно на сайте "Оплачивайте, отправляйте и экономьте деньги с PayPal" или воспользуйтесь официальным приложением PayPal, чтобы проверить наличие уведомлений.

никогда не нажимайте на ссылки в электронных письмах или текстовых сообщениях, которые якобы поступают от PayPal. Откройте новое окно браузера и войдите непосредственно на сайте "Оплачивайте, отправляйте и экономьте деньги с PayPal" или воспользуйтесь официальным приложением PayPal, чтобы проверить наличие уведомлений. Тщательно проверяйте веб-адреса и отправителей электронной почты: легитимные электронные письма PayPal будут поступать по адресам, заканчивающимся на @‌paypal.com. Остерегайтесь схожих доменов, таких как paypal-account.me или service-ppal.com.

легитимные электронные письма PayPal будут поступать по адресам, заканчивающимся на @‌paypal.com. Остерегайтесь схожих доменов, таких как paypal-account.me или service-ppal.com. Никогда не звоните по телефонам, указанным в подозрительных сообщениях: если вам нужно связаться со службой поддержки PayPal, используйте только официальные способы связи, указанные на их вебсайте.

Если в электронном письме указано, что оно отправлено с адреса services @ paypal . com , будьте бдительны: некоторые мошенники подделывают адреса электронной почты или используют настоящие инструменты PayPal, такие как счета-фактуры, чтобы обмануть вас.

некоторые мошенники подделывают адреса электронной почты или используют настоящие инструменты PayPal, такие как счета-фактуры, чтобы обмануть вас. Регулярно проверяйте свою учетную запись PayPal : частый мониторинг позволяет быстро проявлять несанкционированную активность и сообщать о ней до того, как будет нанесен значительный ущерб.

частый мониторинг позволяет быстро проявлять несанкционированную активность и сообщать о ней до того, как будет нанесен значительный ущерб. Скептически относитесь к срочности и угрозам: законные компании обычно не угрожают немедленным закрытием аккаунта и не требуют срочных действий в короткие сроки.

законные компании обычно не угрожают немедленным закрытием аккаунта и не требуют срочных действий в короткие сроки. Используйте встроенные функции безопасности PayPal : ознакомьтесь с центром безопасности PayPal и воспользуйтесь инструментами защиты от мошенничества.

Немедленно сообщайте о подозрительной активности: если вы получите подозрительное сообщение или заметите несанкционированную активность, сообщите об этом PayPal и немедленно измените свой пароль.

если вы получите подозрительное сообщение или заметите несанкционированную активность, сообщите об этом PayPal и немедленно измените свой пароль. Включите двухфакторную аутентификацию: даже если кто-то получит пароль, он все равно не сможет получить доступ к вашей учетной записи без кода, отправленного на ваш телефон, или с помощью аутентификатора.

даже если кто-то получит пароль, он все равно не сможет получить доступ к вашей учетной записи без кода, отправленного на ваш телефон, или с помощью аутентификатора. Игнорируйте сообщения с предложениями подарочных карт или уведомлением о том, что вам заплатят за заполнение опроса: PayPal обычно их не посылает, но мошенники часто это делают.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что мошенники в Украине начали маскироваться под отдел кадров TikTok.

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