Когда в Украине осенью выпадают 5 поминальных суббот: даты на 2024 год по новому календарю

Уже 1 сентября исполнится год, как Православная церковь Украины и Греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Однако еще не все верующие привыкли к датам этого календаря, которые сместились на 13 дней назад.

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Именно поэтому OBOZ.UA отдельно рассказывает о поминальных субботах, которые выпадают на эту осень. А также о традициях поминовения умерших, связанных с этими днями.

Даты поминальных суббот осенью 2024

Всего на осенний сезон новый церковный календарь предусматривает 5 поминальных суббот. В эти дни приветствуется визит на кладбище к могилам близких людей и заказ поминальной службы в церкви. Вот в какие дни это следует сделать:

28 сентября – Покровская родительская суббота.

– Покровская родительская суббота. 19 октября – Дмитровская родительская суббота.

– Дмитровская родительская суббота. 26 октября – Кузьмина поминальная суббота.

– Кузьмина поминальная суббота. 2 ноября – Михайловская родительская суббота.

– Михайловская родительская суббота. 9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Традиции поминальных суббот

Главный смысл этих дней заключается в поминовении родственников и близких, больше не с нами. Верующим обязательно нужно помолиться за спасение их душ. В том числе заказать молебен в храме.

Также в эти дни рекомендуется посетить могилы на кладбище и принести покойникам живые цветы и лампадки со свечами. Хорошо будет также немного навести порядок на месте захоронения - скосить траву, собрать опавшие листья, помыть памятник или крест. А еще посидеть рядом и вспомнить важные моменты из прошлого.

В народе считается, что в этот день не стоит называть мертвых словом "покойник". Суеверные люди верят, что в поминальные дни граница между миром живых и миром мертвых становится более тонкой и возникает особая связь с теми, кто уже по ту сторону. Поэтому покойников важно вспоминать по имени и говорить о них только хорошее.

Церковь не рекомендует в поминальные дни устраивать трапезы на кладбище. Особенно с распитием алкогольных напитков. Священники называют это языческой традицией, которой нужно избегать. Также не стоит ругать умерших и вспоминать о них что-нибудь плохое.

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