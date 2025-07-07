Помогите своим близким: гороскоп для каждого знака зодиака на 7 июля

В понедельник, 7 июля, наступает время радикальных изменений в мышлении. Планета перемен и новой энергии Уран переходит в знак Близнецов и останется там в течение следующих семи лет. Это принесет трансформацию в наше общение и информационное пространство.

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Близнецам стоит контролировать свои эмоции, а Скорпиону – принять важные решения, пишет NTO. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Не стоит страдать молча. Поговорите честно, тогда будет возможность прояснить ситуацию и исцелиться. Не затягивайте с этим.

Телец

Не бойтесь сегодня принимать смелые решения – они приблизят вас к цели. Они окажутся очень хорошими, даже если поначалу все может казаться иначе.

Близнецы

Ваши эмоции могут начать преобладать над здравым смыслом. Старайтесь сохранять спокойствие, ведь неконтролируемая вспышка может многое испортить.

Рак

Вы можете почувствовать меньше энергии, поэтому не стоит полагаться на свои рефлексы. Старайтесь сосредоточиться и успокоиться.

Лев

В ближайшие дни не критикуйте других, даже если эти люди этого заслуживают. Если вы сдержитесь, получите пользу.

Дева

Вы можете чувствовать истощение из-за того, что вам не помогают в домашних делах. Поговорите с любимым человеком и распределите обязанности.

Весы

После работы выйдите из дома, прогуляйтесь в одиночестве, встретьтесь с друзьями или просто проведите время на свежем воздухе. Это пойдет вам на пользу.

Скорпион

Этот день и последующие благоприятны, чтобы принять решение, которое вы долго откладывали. Несмотря на то, что это трудно сделать, не откладывайте его.

Стрелец

Позаботьтесь о физических упражнениях на свежем воздухе, это улучшит ваше самочувствие и здоровье. Вы можете найти для этого время, просто распланируйте свои обязанности.

Козерог

Уделите внимание и поддержите своих друзей и семью, они нуждаются в этом. Ваше сочувствие принесет много радости вашим близким.

Водолей

Вы можете столкнуться с вызовами. Однако у вас будут силы преодолеть любые жизненные неурядицы. Заставьте себя действовать, и это принесет вам прорыв.

Рыбы

Вы будете сострадательными и будете откликаться на просьбы людей о помощи. Это принесет тепло в ваши отношения с окружающими.