Понедельник с настроением: что предсказывают звезды знакам зодиака на 4 августа

В понедельник, 4 августа, нас ждет прилив энергии и позитива. Луна в Стрельце заряжает оптимизмом, открытостью к новому и желанием выйти за пределы привычной рутины. Это благоприятное время для знакомств, решений и небольших приключений.

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Астрологи Vogue советуют не бояться перемен и больше доверять себе. Днем стоит сосредоточиться на делах, а вечером позволить себе немного развлечений и легкости. Гороскоп обещает гармоничный баланс между обязанностями и приятным отдыхом.

Овен

Сегодня вы будете на волне успеха. Ваши идеи находят отклик, а смелые шаги приносят ожидаемые плоды. Это идеальный момент для начала нового проекта или деловых переговоров – звезды на вашей стороне. Если вы давно планировали признаться в чувствах – не откладывайте. Вечером ждите комплиментов и приятных неожиданностей.

Телец

Ваша собранность с утра поможет решить ряд важных вопросов. Вы сможете наконец расставить точки над "і" в давних проблемах, в частности финансовых. День способствует налаживанию личной жизни, знакомствам, которые могут перерасти в нечто большее. Не отказывайтесь от приглашения на кофе или прогулку.

Близнецы

Ваш день будет насыщенным социальными контактами – встречи, переписка, видеозвонки. Вы будете в центре внимания, но стоит сохранять критическое мышление. Возможны ситуации, где придется защищать свои интересы или отказаться от неприятного компромисса. После обеда постарайтесь сделать паузу: восстановить силы поможет плавание, йога или легкий массаж.

Рак

Звезды подталкивают вас быть инициативными. Не ждите помощи – у вас хватит энергии, чтобы решить важные вопросы самостоятельно. День идеален для заботы о своем пространстве – уборка, обновление быта, наведение порядка.

Лев

Ваш фокус – внутренний мир. Вас больше волнуют личные чувства, психология отношений, глубина понимания. В рабочих делах возможна рассеянность, поэтому планируйте меньше и проверяйте себя. Также не спешите делиться личным – кто-то из окружения может быть слишком заинтересованным. После работы погрузитесь во что-то творческое – рисование, музыка и тому подобное.

Дева

Вы будете эмоционально чувствительными из-за квадратуры Луны. Окружающая среда, чужие слова или тон голоса могут влиять сильнее, чем обычно. Избегайте токсичных людей и перенасыщенных мест. Ваши аналитические способности и интуиция сегодня на высоте – прислушайтесь к себе. Вечером позвольте себе отдохнуть с легкой книжкой или просмотром комедии.

Весы

Вы сегодня – лучик солнца для других. Ваше умение создавать гармонию будет особенно сильным. Вы легко поддержите друзей, порадуете кого-то теплым словом и получите искреннюю благодарность. Но не забывайте о себе: во второй половине дня может появиться желание уединиться. И это нормально – не пытайтесь быть всем и везде. Вечер лучше посвятите спокойствию: музыка, размышления, ароматный чай.

Скорпион

На первом месте сегодня – работа. Вы сможете выполнить многое, но внимательно относитесь к критике. Кто-то может пытаться вывести вас из себя – не реагируйте, не теряйте достоинство. Игнорируйте токсичные комментарии. Во второй половине дня возможны приятные встречи – не отказывайтесь, даже если немного устали.

Стрелец

Вы в центре космического внимания: Луна в вашем знаке заряжает вас драйвом и магнетизмом. Все важные дела решайте именно сегодня – вам везет. Идеальный день для общения, решения финансовых вопросов, путешествий или важных встреч. Во второй половине дня на первый план выходит тема любви. Встречи пройдут удачно, а новые симпатии будут возникать неожиданно.

Козерог

Пока вокруг все суетятся, вы сохраняете внутреннее спокойствие. Это день для размышлений, наведения порядка в делах и внутренней работы над собой. Венера в оппозиции к вашему знаку откроет новые таланты – главное, найти сферу, где они проявятся. Займитесь рисованием, просмотром выставки или просто полюбуйтесь красотой природы. Творчество и искусство сегодня – ваши лучшие терапевты.

Водолей

Вам захочется уюта, заботы и приятного быта. День замечательный для наведения порядка в доме, закупов, обновления интерьера или готовки. Общение с родными принесет радость, если не ожидать идеального взаимопонимания – просто высказывайте свои желания. Вечер – для глубокого расслабления: медитация, йога...

Рыбы

Вам понадобится пространство и тишина, чтобы сохранить внутреннее равновесие. К сожалению, люди могут отвлекать вас неприятными разговорами или навязчивыми просьбами. Из-за квадрата Луны есть риск эмоциональных вспышек – сдерживайте себя, но не позволяйте обесценивать ваши потребности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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