Популярное среди туристов королевство в Азии изменило правила въезда: что стоит знать

Таиланд готовится встретить почти 40 миллионов туристов в 2025 году и внедряет новые правила пересечения границы. Одно из самых популярных туристических направлений Юго-Восточной Азии вводит обязательную цифровую карту прибытия TDAC для всех иностранцев.

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Система должна упростить иммиграционные процедуры, повысить безопасность и окончательно заменить устаревшие бумажные анкеты. Эксперты рассказали о новых правилах въезда.

Что такое Thailand Digital Arrival Card (TDAC)

С 1 мая 2025 года все иностранные граждане, въезжающие в Таиланд воздушным, наземным или морским путем, должны заполнить Thailand Digital Arrival Card (TDAC) – цифровую карту прибытия. Она заменяет традиционные бумажные формы и автоматизирует проверку документов, синхронизируясь с биометрической базой данных иммиграционной службы. Это позволяет эффективнее и быстрее выявлять возможные нарушения или нежелательных лиц.

Зарегистрироваться нужно в течение трех дней перед поездкой, после чего путешественник получит QR-код. Этот код следует предъявить на иммиграционном контроле по прибытии. Услуга является бесплатной. Отсутствие зарегистрированного TDAC может привести к отказу во въезде.

Обязательное требование распространяется на всех владельцев иностранных паспортов: туристов, бизнес-путешественников и резидентов. Единственные исключения – транзитные пассажиры и те, кто не проходит иммиграционный контроль.

Туризм в Таиланде

После пандемии COVID-19 Таиланд быстро возвращает статус одного из самых популярных туристических направлений мира. В 2019 году страну посетили почти 40 миллионов человек. И хотя 2020-2021 годы принесли значительный спад, уже в 2025-м тенденция восстановления очевидна.

Только за первый квартал 2025 года страну посетили более 9,5 миллионов туристов. Причинами стали как природные прелести и богатая культура, так и новые информационные тренды.

Настоящим хитом социальных сетей стала Му Денг – карликовый бегемот, обитающий в зоопарке Као Кхео вблизи Бангкока. Видео с ней набрало миллионы просмотров, что привлекло внимание тысяч туристов и вызвало беспрецедентный поток посетителей.

Еще один фактор туристического ажиотажа – сериал "Белый лотос". Новый сезон, снятый на островах Пхукет и Самуи, вызвал волну интереса к люксовому отдыху. По данным Hotels.com, спрос на отель Four Seasons Koh Samui вырос на 40% после анонса съемок.

Несмотря на периодические политические кризисы и недавнее землетрясение в марте, туристическая отрасль Таиланда остается на удивление стабильной.

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