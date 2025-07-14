Популярность Windows 11 неуклонно растет: пользователи массово переходят на обновленную ОС

Последняя статистика официально показывает, что Windows 11 наконец-то превзошла Windows 10. Несмотря на то, что вскоре прекратится поддержка этой устаревшей операционной системы, Windows 10 остается лидером, и ею пользуется больше людей, чем новейшим программным обеспечением Windows 11.

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Однако, поскольку до дедлайна осталось всего несколько месяцев, похоже, что миллионы решили перейти на Windows 11 навсегда. Об этом сообщает команда Statcounter, которая опубликовала новейшие данные по рынку настольных компьютеров. Windows 10 сейчас имеет 45-процентную долю рынка – для сравнения, Windows 11 имеет 51 процент.

Это достаточно быстрый рост для более новой ОС от Microsoft. В начале года она значительно отставала, только 34% пользователей Microsoft имели ее установленной на своих ПК.

Последняя статистика действительно имеет смысл. С 14 октября 2025 года эта операционная система больше не будет поддерживаться, а это значит, что она не будет получать важных обновлений, новых функций или патчей безопасности.

Это вызывает беспокойство у тех, кто не перейдет на Windows 11, поскольку машины с Windows 10 гораздо чаще становятся мишенью киберпреступников в будущем.

"Напоминаем, что поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года", – объяснила Microsoft.

"На этот момент техническая помощь, обновления функций и обновления безопасности больше не будут предоставляться. Если у вас есть устройства под управлением Windows 10, мы рекомендуем обновить их до Windows 11 – более актуальной, постоянно обновляемой и поддерживаемой версии Windows".

Microsoft подтвердила, что будет предлагать расширенные обновления безопасности (ESU), которые будут включать критические и важные исправления безопасности, но они будут оплачиваться дополнительно и будут доступны только в течение трех лет.

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