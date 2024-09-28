Поразят каждого: три функции iOS 18, которые обязательно нужно попробовать

Apple всегда была одной из компаний, задающих темп в сфере инноваций. Она постоянно расширяет пределы возможного, а любая новая версия iOS – это не просто обновление операционной системы, а мощный технологический шаг вперед.

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Недавно был представлен iOS 18. О новых полезных функциях, которые пользователям стоит попробовать, рассказал iTechua.

Обновления операционной системы всегда вызывают огромный интерес среди пользователей iPhone, ведь каждый новый релиз обещает еще больше возможностей и усовершенствований. iOS 18 не стала исключением. Новейшее обновление принесет не только привычные улучшения производительности, но и новые функции, которые сделают взаимодействие с iPhone еще более удобным, безопасным и интересным.

FaceTime

В режиме низкого объема данных теперь FaceTime использует больше данных, когда сеть позволяет, что приводит к заметному повышению качества видеосвязи. Это означает, что вы сможете наслаждаться более четкой картинкой и лучшей передачей звука даже тогда, когда вы находитесь в зоне со слабым сигналом или ограниченным интернет-трафиком.

Wallet

Один из самых больших вызовов современной цифровой эры – это защита личных данных. Apple это прекрасно понимает, поэтому в iOS 18 сделаны веские шаги к обеспечению надежности и конфиденциальности при добавлении идентификаторов в приложение Wallet.

Теперь, когда вы добавляете идентификатор в свой iPhone, система может попросить вас сделать Live Photo для дополнительной проверки. Это фото проверяется вашим устройством и сервисами Apple, чтобы убедиться, что это подлинное изображение живого человека.

Siri

Благодаря iOS 18 улучшена работа Siri в транспортных средствах, где CarPlay недоступен, и введена опция "Отвечать через источник медиа". Это позволяет Siri отвечать через источник воспроизведения музыки, улучшая качество звука.

Когда iPhone подключен к автомобилю через Bluetooth, вы можете активировать эту функцию в настройках "Siri и Поиск" – "Ответы Siri" – "После подключения к автомобильному Bluetooth".

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