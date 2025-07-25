Посевной календарь на август 2025: когда и что надо сделать на огороде

Август – ключевой месяц для огородников и садоводов. В этот период созревает основной урожай, продолжается подготовка к осеннему сезону, а также возможны повторные посевы быстрорастущих культур. Чтобы получить максимальный результат, стоит ориентироваться на посевной календарь, который учитывает фазы Луны и их влияние на рост и развитие растений.

Видео дня

Посевной календарь поможет спланировать работы в саду и на огороде с учетом биологических ритмов. OBOZ.UA рассказывает когда и что стоит сажать на грядках.

Фазы Луны в августе 2025 года

1–8 августа – Луна в фазе роста;

9 августа – полная Луна;

10–22 августа – убывающая Луна;

23 августа – новолуние;

24–31 августа – снова Луна в фазе роста.

Фаза Луны влияет на активность корневой системы, рост зеленой массы и формирование плодов. Поэтому правильное планирование посевов с учетом этих фаз повышает шансы на успешный урожай.

Благоприятные дни для посева и пересадок

Наиболее эффективными для работ на огороде считаются дни: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 августа.

В эти дни рекомендуется осуществлять посев, пересадку, прореживание, подкормку растений и уборку плодов.

Что можно сеять в августе

Огурцы (повторный посев): 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20 августа;

Кабачки, тыквы, тыквы: 5, 6, 11, 12, 18, 19 августа;

Редис (повторный посев): 6, 12, 13, 20, 21 августа;

Кукуруза: 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20 августа;

Фасоль, горох: 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20 августа;

Зелень (шпинат, руккола, укроп): 6, 7, 11, 12, 13, 19, 20 августа;

Свекла (повторный посев): 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20 августа;

Капуста (поздние сорта): 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20 августа;

Сидераты (горчица, овес): 6, 7, 12, 13, 20, 21 августа;

Повторные посевы рекомендованы для регионов с теплым климатом или в случае выращивания в теплицах.

Неблагоприятные дни для работы

В такие дни не рекомендуется сеять или пересаживать растения: 1, 7, 9, 10, 29, 30, 31 августа.

Эти даты лучше посвятить уходу за растениями: прополке, подкормке, мульчированию, санитарной обрезке, подготовке почвы или сбору урожая.

Дополнительные рекомендации

В августе начинают вызревать плоды яблонь, слив, груш – важно вовремя собирать их, чтобы избежать потерь.

Стоит начать подготовку почвы под осенние посадки: обработка сидератами, внесение органики.

Для повышения плодородия можно формировать новые грядки, отдохнувшие участки засевать горчицей или овсом.

Не стоит забывать о борьбе с вредителями: август – период активности многих видов.

OBOZ.UA предлагает также узнать о способах, которые помогут избавиться от портулака среди грядок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.