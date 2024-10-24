Посевной календарь на ноябрь-2024: что еще можно успеть сделать на огороде

В ноябре 2024 года важно учитывать фазы Луны для эффективного планирования работ в саду и огороде. Новая Луна приходится на 1 ноября, а полная — на 15-е.

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Периоды растущей Луны продлятся со 2 по 14 ноября, а нисходящего — с 16 по 30-е. Самые благоприятные дни для посева – 3–7, 10, 11, 14, 15, 18–20 и 26–29 ноября, сообщает специализированное издание Baileys Fertilizer.

В эти даты можно заниматься посадками овощей, корнеплодов и декоративных растений. 1, 2, 8, 9, 16 и 30 ноября рекомендуется избегать посевных работ.

В ноябре завершаются ключевые осенние задачи: сбор опавших листьев, перекапывание почвы для борьбы с вредителями, обрезка деревьев и подготовка саженцев.

Для посадки картофеля, моркови и свеклы лучшие даты – 18–25 ноября, а томатов, перца и огурцов – 3–10 ноября. Также в этот период можно сажать ягодные кустарники и плодовые деревья.

Посев декоративных цветов лучше планировать на 3-7 и 10-15 ноября, а для луковичных и клубневых цветов подходят 17-19 и 23 ноября.

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