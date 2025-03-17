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Постная тушеная капуста с грибами, которую можно есть бесконечно: простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт капусты

Тушеная капуста – лучшее блюдо в пост. Во-первых, это блюдо не жирное, а во-вторых – очень вкусное, полезное и бюджетное. Еще стоит отметить, что тушеная капуста отлично сочетается со всеми овощами, черносливом, а также мясом, грибами.

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Вкусная тушеная капуста с грибами

Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусной тушеной капустой с шампиньонами и сметаной. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Ингредиенты: 

  • Капуста белокочанная 400 г
  • Лук желтый репчатый 1 шт.
  • Шампиньоны 200 г

Соус: 

  • Мука пшеничная 10 г
  • Сметана 50 г
  • Масло подсолнечное 30 мл
  • Паста томатная по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нашинкуйте мелко капусту, лук, грибы.

Свежая капуста

2. Обжарьте отдельно лук и грибы, и отдельно капусту.

Приготовление капусты

3. Смешайте все для соуса, залейте капусту, добавьте грибы и тушите под крышкой пока вся влага не испарится.

Готовая тушеная капуста

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