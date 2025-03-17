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Постная тушеная капуста с грибами, которую можно есть бесконечно: простой рецепт блюда для всей семьи
Тушеная капуста – лучшее блюдо в пост. Во-первых, это блюдо не жирное, а во-вторых – очень вкусное, полезное и бюджетное. Еще стоит отметить, что тушеная капуста отлично сочетается со всеми овощами, черносливом, а также мясом, грибами.
Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусной тушеной капустой с шампиньонами и сметаной.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 400 г
- Лук желтый репчатый 1 шт.
- Шампиньоны 200 г
Соус:
- Мука пшеничная 10 г
- Сметана 50 г
- Масло подсолнечное 30 мл
- Паста томатная по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте мелко капусту, лук, грибы.
2. Обжарьте отдельно лук и грибы, и отдельно капусту.
3. Смешайте все для соуса, залейте капусту, добавьте грибы и тушите под крышкой пока вся влага не испарится.
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