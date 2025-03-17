Постная тушеная капуста с грибами, которую можно есть бесконечно: простой рецепт блюда для всей семьи

Тушеная капуста – лучшее блюдо в пост. Во-первых, это блюдо не жирное, а во-вторых – очень вкусное, полезное и бюджетное. Еще стоит отметить, что тушеная капуста отлично сочетается со всеми овощами, черносливом, а также мясом, грибами.

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Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусной тушеной капустой с шампиньонами и сметаной.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная 400 г

Лук желтый репчатый 1 шт.

Шампиньоны 200 г

Соус:

Мука пшеничная 10 г

Сметана 50 г

Масло подсолнечное 30 мл

Паста томатная по вкусу

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте мелко капусту, лук, грибы.

2. Обжарьте отдельно лук и грибы, и отдельно капусту.

3. Смешайте все для соуса, залейте капусту, добавьте грибы и тушите под крышкой пока вся влага не испарится.

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