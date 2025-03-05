Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт
Сейчас у верующих продолжается Пасхальный пост, несущий с собой ограничения в отношении потребления продуктов. Так, например, мясные блюда находятся под строгим запретом. Поэтому очень важно иметь на вооружении альтернативные варианты популярных блюд, например закусок.
Фудблогер Юлиана Антонюк в Instagram представила рецепт приготовления паштета. Следуя ему, всего за несколько шагов вы получите вкусную постную закуску, которая получится не хуже мясной.
Ингредиенты
- Фасоль
- Шампиньоны
- Лук
- Яблоки
Способ приготовления
1. Лук нарезаем и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
2. Яблоки нарезаем и добавляем в лук.
3. Грибы тушим с любимыми специями и солью.
4. Фасоль отвариваем до готовности или используем консервированную.
5. Измельчаем ингредиенты в блендере до однородности и подаем на стол.
6. Готовый паштет можно замораживать и извлекать из морозильной камеры при необходимости.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: