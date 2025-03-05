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Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
321
Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт

Сейчас у верующих продолжается Пасхальный пост, несущий с собой ограничения в отношении потребления продуктов. Так, например, мясные блюда находятся под строгим запретом. Поэтому очень важно иметь на вооружении альтернативные варианты популярных блюд, например закусок.

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Фудблогер Юлиана Антонюк в Instagram представила рецепт приготовления паштета. Следуя ему, всего за несколько шагов вы получите вкусную постную закуску, которая получится не хуже мясной.

Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт

Ингредиенты

  • Фасоль
  • Шампиньоны
  • Лук
  • Яблоки

Способ приготовления

1. Лук нарезаем и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Яблоки нарезаем и добавляем в лук.

Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт

3. Грибы тушим с любимыми специями и солью.

4. Фасоль отвариваем до готовности или используем консервированную.

5. Измельчаем ингредиенты в блендере до однородности и подаем на стол.

Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт

6. Готовый паштет можно замораживать и извлекать из морозильной камеры при необходимости.

Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт

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