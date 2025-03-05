Постный паштет, который будет ничем не хуже мясного: рецепт

Сейчас у верующих продолжается Пасхальный пост, несущий с собой ограничения в отношении потребления продуктов. Так, например, мясные блюда находятся под строгим запретом. Поэтому очень важно иметь на вооружении альтернативные варианты популярных блюд, например закусок.

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Фудблогер Юлиана Антонюк в Instagram представила рецепт приготовления паштета. Следуя ему, всего за несколько шагов вы получите вкусную постную закуску, которая получится не хуже мясной.

Ингредиенты

Фасоль

Шампиньоны

Лук

Яблоки

Способ приготовления

1. Лук нарезаем и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

2. Яблоки нарезаем и добавляем в лук.

3. Грибы тушим с любимыми специями и солью.

4. Фасоль отвариваем до готовности или используем консервированную.

5. Измельчаем ингредиенты в блендере до однородности и подаем на стол.

6. Готовый паштет можно замораживать и извлекать из морозильной камеры при необходимости.

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