Посуда будет чистой и без разводов: какое натуральное средство добавить в посудомойку

Эксперт по уборке поделилась своим лучшим советом, как сделать ваши тарелки и посуду блестящими и без разводов после использования посудомоечной машины.

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Чтобы предотвратить появление от воды на тарелках, Каролина МакКоли в своем TikTok похвалила широко разрекламированное кухонное средство. Она предложила использовать белый уксус в посудомоечной машине вместо ополаскивателя. Она утверждает, что это поможет расщепить любые следы от воды и сохранит блеск вашей посуды.

Уксус в посудомоечной машине помогает предотвратить появление водяных пятен, нейтрализуя минеральные отложения в жесткой воде. Кислотность уксуса расщепляет эти минералы, предотвращая их прилипание к тарелкам и посуде, оставляя пленку, защищающую посуду.

Хотя уксус безопасен для использования в посудомоечной машине, обычно его используют для очистки самого прибора. Однако некоторые эксперты рекомендуют не использовать уксус в качестве замены обычного моющего средства.

Они предупреждают, что уксус может в конце концов испортить вашу посуду. Уксус может быть вредным для мытья посуды в посудомоечных машинах, поскольку она может повредить детали и привести к изменению цвета.

Уксус не имеет такой же моющей силы, как традиционное средство для мытья посуды или моющее средство. Он не может эффективно удалять жир, растительное масло или другие частицы пищи, накапливающиеся на посуде.

Это также может привести к изменению цвета при реакции с солью и другими остатками, находящимися на грязной посуде, особенно если любой из этих предметов изготовлен из металла.

Регулярное использование уксуса в посудомоечных машинах может повредить прибор. Высокая кислотность уксуса может повредить резиновые прокладки и шланги, поскольку он является коррозионным для определенных материалов.

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