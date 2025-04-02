Посудомоечная машина или мойка вручную: какой способ экономнее

Некоторые люди предпочитают загрузить посудомоечную машину и позволить прибору выполнять тяжелую домашнюю работу, в то время как другие любят мыть посуду вручную.

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Вы даже можете выбрать метод, который, по вашему мнению, более экономичен - например, какой из них дороже. Эксперты по правам потребителей на Which? провели эксперимент, чтобы выяснить, какой из способов все же затратнее. Результаты они показали в новом видео на TikTok.

Для проведения эксперимента они использовали среднюю по цене посудомоечную машину, девятилитровую миску для посуды и 10 партий тарелок, лоханок, ложек, ножей, вилок, блюдец, чашек и стаканов. Во-первых, эксперт по потребителям загрузил посуду в посудомоечную машину, добавив, что "нет смысла" полоскать ее заранее.

Чтобы увидеть, сколько воды было использовано для посудомоечной машины, они называли ее в мерное ведро на протяжении всего цикла.

Между тем, один из экспертов мыл посуду вручную в ведре, а грязную воду сливал в более мерное ведро. Каждые два комплекта посуды эксперт менял воду, поскольку она была заметно грязной.

Далее они подвели итоги. "На мойку вручную тратилось 45 литров воды, тогда как на посудомоечную машину — всего 13. Суть такова: использование посудомоечной машины точно сэкономит воду, а также может сэкономить деньги и электроэнергию".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно мыть посуду руками.

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