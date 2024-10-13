Практически безупречен: чем поражает новый Lexus IS500

Lexus IS500 F Sport Performance предлагает отличное сочетание роскоши и производительности с мощным двигателем V-8. В то время как Audi, BMW и Mercedes-Benz уходят от восьмицилиндровых двигателей в этом сегменте, Lexus IS500 является единственным компактным роскошным автомобилем с мощным двигателем V-8 без наддува.

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Благодаря 472 лошадиным силам и крутящему моменту 535 ньютон-метра (395 фунт-фут), передаваемому на задние колеса, IS500 разгоняется до 100 км в час за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет около 420 км в час. Подробнее о новинке рассказали эксперты Motor1.

Это не самый мощный и не самый быстрый автомобиль в классе, но 5-литровый V-8 Lexus имеет больше мощности, чем рядный шестицилиндровый двигатель BMW и четырехцилиндровый гибрид Mercedes-Benz вместе взятые.

По сути это тот же двигатель, что и оригинальный IS F (а также GS F и RC F), только обновленный для нужд современности. Он постепенно увеличивает мощность во всем диапазоне оборотов. Ускорение IS 500 не является сногсшибательным – максимальная мощность достигает 7100 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает лишь 4800. Но диапазон мощности линейный и отличный вплоть до красной линии 7300 об/мин. И на грани этот двигатель работает как можно лучше.

Подвеска практически не отличается от IS350 F Sport. IS500 получил обновленный задний демпфер (от Yamaha), но это всё. Дифференциал повышенного трения Torsen переходит от IS350 F Sport, как и адаптивные передние амортизаторы и шины Bridgestone Potenza S001. Это не означает, что настройки подвески не идеальны – IS500 поглощает неровности только с небольшой жесткостью, передающейся через 19-дюймовые колеса.

Эксперты говорят, что руль тяжелый и надежный, но не быстрый. А восьмиступенчатому автомату нужна секунда – слишком долго – чтобы включить передачу.

Салон идеален. Полотна красивой красной кожи покрывают сиденье, центральную консоль, дверные панели и секции панели приборов. Высококачественные алюминиевые акценты и черные матовые пластиковые детали покрывают центральную консоль, а также много кнопок и циферблатов.

Но и есть минусы. В то время как большинство других моделей Lexus перешли на значительно усовершенствованную аудио-мультимедийную систему Toyota с большим сенсорным экраном, IS все еще имеет устаревший сенсорный контроллер с маленьким 10,3-дюймовым экраном и сильно устаревшую информационно развлекательную систему Lexus Enform.

Lexus IS500 F Sport Performance 2024 выпуска стоит недешево, начиная с 60 545 долларов. Помимо нескольких проблем с технологиями и настройкой подвески, IS500 является поистине фантастическим спортивным седаном.

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