Преодолеют все трудности: трем знакам зодиака прогнозируют успех в ближайшие дни

Меркурий, планета общения, завершает транзит через практическую Деву. 24 сентября Меркурий переходит в тригон с Ураном, что дает нам потенциал для мозговых штурмов и решения проблем новыми способами.

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25 сентября Меркурий будет противостоять Нептуну, создавая путаницу и недоразумения, но тригон с Плутоном позволит очистить мыслительные процессы и обрести ясность. 26 сентября влияние Весов изменит все космические энергии. Астрологи говорят, что Меркурий в этом знаке не такой критический, как в Деве, и большинство людей будут склонны к компромиссам, а не к спорам.

Рак

Плутон оказал негативное влияние на ваши партнерства и связи. Хорошая новость состоит в том, что после 19 ноября завершится сложный цикл, приведший к путанице и постоянным тревогам в вашей жизни.

Пора подумать о рабочих обязанностях. Четверг может быть самым трудным днем – вам будет казаться, что вы находитесь в каком-то эмоциональном волнении с партнером. Ваши эмоции будут интенсивнее обычного. Если вы сможете наладить общение, конец недели будет очень гармоничным и насыщенным. Несмотря на препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, до конца недели вы сможете преодолеть все непростые ситуации.

Лев

Неделя начнется с мыслей о деньгах, организациях и сотрудничестве. Ситуации, находившиеся в длительном застое, наконец-то сдвинутся с места. Вторник будет непростым днем – утро начнется с тумана в мозгу, растерянности и волнении. Во второй половине дня вы сможете понять, какие негативные установки следует отпустить, чтобы стать на путь исцеления.

Ваши беспокойства на этой неделе будут в основном касаться денег или финансов. Ближе к выходным партнер или кто-нибудь из семьи предложит вам участие и поддержку. Откровенный разговор избавит от многих тяжестей. В субботу и воскресенье ждите неожиданных радостных новостей.

Козерог

Рабочие заботы будут доминировать, и это может включать серьезные разговоры или встречи. Утро вторника мало что изменит: волнение и потенциальная неразбериха относительно выбранного пути не будут давать вам покоя.

В четверг вам, возможно, удастся разобраться в некоторых глубоко укоренившихся проблемах в отношениях. Чтобы избежать раздражения и негатива, измените фокус. Субботний день принесет некоторые изменения в планах, но не стоит расстраиваться, ведь со временем вы поймете, что все сложилось даже лучше, чем вы представляли.

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