Презентуют уже в октябре: каким будет новый Volkswagen Tayron

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Недавно Volkswagen официально анонсировал, что новый семиместный внедорожник Tayron. О том, что о нем известно до презентации, рассказал Auto Express.

Новый просторный семиместный Volkswagen Tayron будет представлен 9 октября. Эта модель придет на смену VW Tiguan Allspace и станет конкурентом таких крупных внедорожников как Kia Sorento и Skoda Kodiaq.

Дизайн

Для европейских автомобилистов название Tayron может быть новым, однако Volkswagen уже несколько лет использует его на рынке Китая. Компания подтвердила, что эта модель появится в местных выставочных залах, и поделилась изображением задней части автомобиля со световой панелью на всю ширину и подсвеченным логотипом VW.

Однако в сети уже появились полноценные фотографии нового автомобиля. Он имеет современный стиль с широкой передней радиаторной решеткой и характерной отделкой задних фар. Также Tayron получит спортивную версию R-Line с более агрессивным передним бампером и большими воздухозаборниками с глянцевой черной отделкой.

Поскольку в Tayron поместится 7 пассажиров, он будет довольно длинным. Ожидается, что его длина будет превышать 4,7 метров, а колесная база составит около 2,8 метров. Также стоит заметить, что задняя дверь модели была удлинена, чтобы обеспечить удобный доступ ко второму и третьему рядам сидений.

Интерьер

Интерьер Tayron, вероятно, будет похож на салон Tiguan. Ожидается, что автомобиль получит 10,25-дюймовый цифровой дисплей для водителя и 12,9-дюймовый центральный сенсорный экран в стандартной комплектации. Также будет доступен еще более 15-дюймовый экран в качестве опции. В салоне можно будет увидеть несколько физических кнопок вместе с сенсорными элементами управления климатической системой, которые будут иметь подсветку для удобства использования в темноте.

Двигатели

Tayron будет базироваться на платформе MQB Evo, также используемой Tiguan и Skoda Kodiaq. Это означает, что будущим покупателям будет доступен широкий выбор двигателей, включая дизельные и бензиновые варианты с мягкими гибридами, а также гибрид-плагин.

Цена

Ожидается, что стоимость Volkswagen Tayron будет стартовать от 50 000 долларов.

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