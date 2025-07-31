Пригодится студентам: в ChatGPT появился новый бесплатный режим

Мир искусственного интеллекта продолжает развиваться, предлагая все более новые и совершенные инструменты, меняющие нашу повседневную жизнь. Одним из таких новаторских шагов стала недавняя презентация компанией OpenAI, разработчиком популярного чат-бота ChatGPT, совершенно нового режима.

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Это обновление открывает новые горизонты для пользователей, обещая не просто быстрые ответы, а более глубокое погружение в процесс обучения и понимания. Особенно актуальным это станет для студентов, которые уже активно используют ChatGPT в своей образовательной деятельности.

Эта инновация призвана превратить чат-бот в настоящего интерактивного помощника в получении знаний.

Новый "режим обучения" должен пригодиться студентам и всем, кто ищет более глубокое понимание материала, а не только готовые ответы. Эта функция предусматривает интерактивную работу с ботом: вместо того чтобы сразу давать результат, ChatGPT сопровождает пользователя шаг за шагом в решении задач.

Инициатива призвана сделать искусственный интеллект полезным партнером в процессе обучения. Она появляется на фоне растущего использования ИИ в сфере образования.

Новый режим в ChatGPT — это не просто функция, а часть более широкой стратегии компании по развитию образования с помощью искусственного интеллекта.

OpenAI подчеркивает стремление сделать обучение более осознанным и глубоким. Вместо быстрых ответов пользователям предлагают диалоговый подход, с элементами сократовских вопросов, который стимулирует критическое мышление. Это означает, что искусственный интеллект выступает в роли ментального тренера, а не только источника информации.

Режим обучения уже доступен для зарегистрированных пользователей в версиях Free, Plus, Pro, Team, а также появится в образовательной версии ChatGPT Edu в ближайшее время. Таким образом, OpenAI стремится охватить как можно более широкую аудиторию — от школьников и студентов до преподавателей и исследователей. Эта функция пригодится при подготовке к контрольным, написании эссе, изучении сложных тем или даже освоении новых навыков.

Над созданием режима работали не только программисты, но и педагоги и ученые. Это позволило учесть реальные потребности образовательного процесса, сделав инструмент более эффективным. ChatGPT в этом режиме не просто подсказывает, а учит — это важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект не заменял мышление, а развивал его.

В OpenAI также подчеркнули, что образование — одно из ключевых направлений развития искусственного интеллекта. Компания сотрудничает с инициативами вроде NextGenAI и исследовательскими проектами Стэнфордского университета, в частности SCALE, чтобы лучше понять, как AI может формировать будущее образования. Долгосрочная цель — сделать искусственный интеллект не просто инструментом, а партнером в процессе обучения, который адаптируется к потребностям каждого.

На днях OBOZ.UA писал об исследовании ученых о влиянии искусственного интеллекта на умственные способности человека.

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