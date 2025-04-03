Приквел 'Голодных Игр' о Геймитче получил первый тизер: когда выйдет фильм

Серия фантастических фильмов "Голодные игры" по романам Сюзанны Коллинз стала одной из популярнейших кинофраншиз нулевых. И вскоре она вернется с приквелом этой увлекательной истории.

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Как пишет издание Entertainment Weekly, на конференции CinemaCon в Лас-Вегасе студия Lionsgate представила первый тизер приквела и объявила дату его премьеры. Известно, что литературной основой станет новый роман Коллинз "Восход солнца на жатву", разошедшийся тиражом в 1,5 млн экземпляров в неделю.

В центре сюжета на этот раз окажется наставник Катнис Эвердин – Геймитч Абернати. В оригинальной франшизе его играет Вуди Харрельсон, однако сейчас актера заменят, ведь новая часть расскажет о предыстории персонажа. В частности, сосредоточится на участии Геймитча в юбилейных 50-х Голодных играх в Панеме.

Тизер будущей картины не содержит ни сюжетных сцен, ни кадров с новыми персонажами. Он представляет только логотип будущего фильма, его название и дату выхода. В настоящее время премьера намечена на 20 ноября 2026 года.

Начинается тизер с кадров наполненного лавой извергающегося на змею вулкана. Затем камера удаляется, что змея в логотипе сочетается с птичкой. За кадром мы слышим мужской голос, говорящий: "Думаю, эти игры будут другими".

Известно, что в романе, который ляжет в основу фильма, именно на вулкане будут проходить смертоносные соревнования. Те, кто уже прочитал книгу, рассказали, что Геймитч на старте соревнований обращает внимание, что арена имеет две стороны – гору и густой лес. Он выбирает идти через лес и этот его выбор станет для него решающим. Гора ведь окажется действующим вулканом и ловушкой, которую устроили игрокам организаторы игры.

Режиссером ленты "Голодные игры: Восход солнца на жатву" станет постановщик лент "Голодные игры: В огне", "Голодные игры: Сойка-пересмешница" и "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" Фрэнсис Лоуренс. Сценарий снова напишет Билли Рэй. Кто войдет в актерский состав, пока неизвестно – кастинги продолжаются. Начало съемок запланировано на июль.

Первый приквел "Голодных игр" был выпущен в 2023 году. Лента "Баллада о певчих птицах и змеях" с Томом Блайтом и Рэйчел Зеглер при бюджете в 100 млн дол. собрала в прокате 348 млн дол. Студия сочла этот проект успешным и запланировала выпустить следующий. Суммарные сборы франшизы составляют более 3,3 млрд дол.

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