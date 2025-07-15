Прохладная погода и невероятные пейзажи: куда в Европе сбежать от летней жары

Изменение климата, которое мы наблюдаем воочию, привело к тому, что все больше туристов летом ищут не теплого солнца, а прохлады. И туры в страны, которые могут предложить летнюю свежесть, приобретают все большую популярность.

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Живописные тропы для прогулок и прохладный климат без толп – вот что сейчас является причиной отправиться в путешествие. Этот тренд даже получил название coolcation, образованное от слов cool ("прохладный") и vacation ("каникулы"). Как пишет издание Express, одним из лучших направлений в рамках этого тренда стал Акурейри – небольшой городок на севере Исландии, который часто называют северной столицей страны.

Хотя Акурейри гораздо менее известен, чем Рейкьявик, он был признан одним из лучших альтернативных направлений. За последний год интерес к нему вырос более чем на 250%, если анализировать количество поисковых запросов.

Летние температуры в Акурейри колеблются в пределах 10-12 °C, что резко контрастирует с тридцатиградусной жарой, которая стала частой гостьей на континентальной Европе.

Но дело не только в прохладе. Акурейри предлагает доступ к Арктическому прибрежному пути Исландии, где можно полюбоваться величественными вулканическими ландшафтами и невероятно живописными фьордами. А еще это одно из лучших мест в Исландии для наблюдения за китами.

Здесь также находится самый северный в мире ботанический сад. А также можно полюбоваться впечатляющей городской церковью, построенной на вершине холма. Ее проектировал тот же архитектор, который построил знаменитую церковь Хатльгримскиркья в Рейкьявике.

Если вы ищете разных направлений для отдыха в летней прохладе, эксперты назвали еще несколько интересных локаций. Так в список вошли Шотландское нагорье, Северная Норвегия и альпийские регионы Австрии, где путешественники могут насладиться ледниковыми озерами, горными походами и отдыхом на более прохладных высотах.

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