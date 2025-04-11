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Проще и вкуснее, чем котлеты: сочный люля-кебаб для пасхального стола
Люля-кебаб – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы он были сочным, кулинары советуют добавлять в фарш лук, специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сочного люля-кебаба, который готовится в духовке всего 35 минут.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий
- Лук
- Яйцо
- Черный и красный перец
- Кориандр
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для основы смешайте и отбейте фарш.
2. Сформируйте люля-кебаб, выложите на противень.
3. Запекайте в заранее разогретой духовке, при 200 С 30-35 минут до красивой корочки.
Подавайте с томатным соусом, будет очень вкусно!
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