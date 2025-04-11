Проще и вкуснее, чем котлеты: сочный люля-кебаб для пасхального стола

Люля-кебаб – очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы он были сочным, кулинары советуют добавлять в фарш лук, специи.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сочного люля-кебаба, который готовится в духовке всего 35 минут.

Ингредиенты:

Фарш говяжий

Лук

Яйцо

Черный и красный перец

Кориандр

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для основы смешайте и отбейте фарш.

2. Сформируйте люля-кебаб, выложите на противень.

3. Запекайте в заранее разогретой духовке, при 200 С 30-35 минут до красивой корочки.

Подавайте с томатным соусом, будет очень вкусно!

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