Просто и элегантно: Виктория Бэкхем с дочерью надели похожие платья. Фото

Виктория Бэкхем вместе с дочерью Харпер продемонстрировали элегантный семейный образ, выбрав похожие платья-слипы для празднования 50-летия Дэвида Бэкхема. Элегантные наряды от одноименного бренда Виктории подчеркнули изысканный вкус семьи и привлекли поклонников.

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Виктория выбрала белое платье-слип на тонких бретельках, а Харпер – темно-коричневое платье в аналогичном стиле. Фотографии с вечеринки, состоявшейся в Майами, были опубликованы в социальных сетях Виктории и Дэвида Бэкхема.

Известно, что на праздновании присутствовали известные друзья семьи Бэкхем, среди которых актриса Ева Лонгория и модель Синди Кроуфорд, также избравшие наряды из коллекции Виктории Бэкхем. Среди гостей были отмечены спортсмены Лионель Месси, Том Брейди и Шакил О'Нил.

Виктория и Дэвид Бэкхем поделились в социальных сетях фотографиями с вечеринки, на которых изображены члены семьи и известные гости. Праздничная атмосфера и изящные образы привлекли внимание публики.

На праздновании отсутствовал старший сын Бэкхемов, Бруклин и его жена Никола Пельц. Причины их отсутствия не сообщаются.

OBOZ.UA ранее сообщал, как супруги Бэкхемов с детьми отпраздновали день рождения бывшего футболиста.

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