Проверьте свой IQ: быстрый математический тест

Математические головоломки – это больше, чем просто развлечение. Они испытывают ум, тренируют логику, внимательность и способность мыслить нестандартно. Такие задания стали популярными не только среди школьников и студентов, но и среди взрослых.

Видео дня

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Посмотрите на примеры и найдите значение последнего.

Математические головоломки развивают:

логическое мышление;

внимательность к деталям;

память;

способность распознавать закономерности;

интуицию в работе с числами.

Регулярное решение таких задач может существенно улучшить скорость принятия решений в повседневной жизни, помочь в работе и учебе.

Вот пример задачи, которая не требует сложных расчетов, но точно покажет, насколько гибко вы умеете мыслить. У вас есть 23 секунды, чтобы решить задачу:

11 + 12 = 32

12 + 13 = 52

13 + 14 = 72

15 + 16 = ?

На первый взгляд, кажется, что примеры обычные, но что-то здесь не так. Присмотритесь внимательнее. Вы можете найти закономерность?

Решение

Эта задача – типичная проверка нестандартного мышления. На самом деле, решение довольно неожиданное:

11 + 12 = 23. Переворачиваем – 32.

12 + 13 = 25. Переворачиваем – 52.

13 + 14 = 27. Переворачиваем – 72.

15 + 16 = 31. Переворачиваем – 13.

Правильный ответ: 13.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:

почувствуйте себя детективом и попробуйте быстро найти одинаковые отпечатки пальцев;

попробуйте поискать ботинок на веселой картинке с черепахой;

или рискните разгадать "гарвардскую головоломку", поставившую многих в тупик.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.