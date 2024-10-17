Проверьте свой ум: сверхсложная математическая головоломка

Головоломка, которая ставит в тупик: сможете ли разгадать ее вы? Эта задача прозвучала в эфире австралийского телешоу "The 1% Club" и подорвала сеть своей сложностью.

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Как сообщает Express, только 15% населения мира смогут найти на нее правильный ответ. Вы тоже можете попытаться проверить свои знания по математике.

В чем суть загадки?

Участникам предлагается следующая задача: "Фродо забыл номер своего отельного номера. Все что он помнит, это то, что в нем по крайней мере одна 9. Если в отеле номера от 1 до 100, сколько номеров может подойти для Фродо?"

Почему эта головоломка так сложна?

Многие люди, пытаясь решить эту задачу, совершают ошибку, считая, что ответ – только одно число (например, 9). Однако задача состоит в том, чтобы определить общее количество номеров, которые могут подойти под условие. Многие люди ограничиваются поиском одного числа, не считая диапазона возможных ответов, забывая о номерах от 90 до 99, в которых цифра 9 встречается несколько раз.

Какой же правильный ответ?

Ведущий шоу раскрыл, что правильный ответ – 19. То есть Фродо мог поселиться в номерах: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 и любом номере от 90 до 99.

Эта головоломка стала вирусной благодаря своей простоте формулировки и сложности разрешения. Она показывает, как легко наш мозг может поддаться искушению найти простые решения, даже если правильный ответ требует более глубокого анализа.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

найдите три ошибки на простом рисунке;

или попытайтесь развязать интересную головоломку о том, какая труба наполняет ведро;

или определите, какие часы показывают неправильное время.

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