Проверьте уровень IQ: хитрая математическая головоломка

Математические загадки – это особый тип головоломок, бросающих вызов нашему умению мыслить логически. Сначала кажется, что простая арифметика, лежащая в их основе, не составит проблемы. Но попробуйте окунуться в решение и вас ждут сюрпризы.

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Именно такую задачу предлагает решить OBOZ.UA. Перед вами несколько странных примеров, которые, впрочем, следуют определенной внутренней логике. Попытайтесь взломать код этой головоломки и дать правильный ответ за 5 секунд.

Считается, что такие задачи могут повысить интеллект и улучшить концентрацию. За 5 секунд решить эту задачу могут те, у кого они действительно хорошо развиты. Поэтому, если вы не справитесь за отведенное время, не сдавайтесь – продолжайте поиск решения, пока не вычислите правильный ответ.

Итак, перед вами несколько уравнений. У большинства из них части не соответствуют друг другу. Однако за такой последовательностью явно кроется некая закономерность. Если следовать ей, вы сможете найти значение в последнем уравнении, которое сейчас скрывается под знаком вопроса. Внимательно посмотрите на этот список, попытайтесь найти скрытую закономерность и вычислите ответ.

Справились? Если успели за 5 секунд, можете гордиться собой – вы входите до 1% людей с наиболее развитой математической логикой. Не успели? Не беда, самостоятельно найденный правильный ответ все равно считается успехом. А проверить себя можно с помощью объяснения ниже.

Итак, в задании дана следующая последовательность:

2 = 2

3=6

4=24

5=120

6 = ??

Первый пример – это подсказка. Он намекает нам на то, что здесь скрыта операция умножения. Ведь именно число 2 умноженное на единицу в результате снова дает 2.

Далее постараемся подставить соответствующие числа для умножения во все последующие примеры.

2 х 3 = 6

4 х 6 = 24

5 х 24 = 120

Как видим, в каждом следующем примере умножение происходит именно на результат предыдущей математической операции. Итак, в последнем примере нам нужно будет умножить 6 на 120. И мы получим:

6 х 120 = 720

И именно 720 является правильным ответом на эту головоломку. Поделитесь этой задачей с друзьями и родными, чтобы они тоже могли проверить себя.

Хотите попробовать свои силы еще? Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было взломать код в примерах добавления.

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