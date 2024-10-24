Проверьте ваш IQ: быстрая головоломка

Точный глазомер – полезный инструмент, который у вас всегда при себе. А проверить, как хорошо он у вас работает, поможет головоломка.

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Сегодня OBOZ.UA публикует картинку, на которой вам потребуется определить размеры объектов. Перед вами две длинные изогнутые желтые фигуры. Попытайтесь сказать, какая из них длиннее. Кстати, если хотите бросить своему мозгу вызов, попытайтесь справиться за ограниченное время. Люди с развитым глазомером и высоким IQ способны уложиться в 5 секунд.

Эта головоломка предназначена для проверки вашего внимания к деталям и навыкам наблюдения. Трюк в том, чтобы внимательно рассмотреть изображение в течение отведенного времени и мысленно сопоставить фигуры.

Итак, поставьте таймер и постарайтесь дать ответ за отведенные для этого чемпионские 5 секунд. Если сигнал прозвенел, а вы все еще не уверены в своих выводах, дайте себе больше времени. А когда будете полностью готовы к проверке, переходите к правильному ответу. Его мы публикуем ниже.

Хитрость такой головоломки состоит в том, что фигуры расположены в пространстве несимметрично. Это искажает визуальное восприятие их размеров. Поэтому взгляните на задачу снова и внимательно обдумайте свой ответ еще раз.

А правда заключается в том, что обе фигуры абсолютно одинаковы. Убедиться в этом можно, разместив их симметрично.

Понравилась ли задача? Испытайте свои силы еще раз. OBOZ.UA ранее публиковал головоломку, где нужно было определить, какая линия длиннее.

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